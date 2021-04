Greensill-Pleite: Lappersdorf hat 100.000 Euro wieder

Der von der Insolvenz der Greensill Bank betroffene Markt Lappersdorf im Landkreis Regensburg hat sein angelegtes Geld zurückbekommen. Das gab die Marktverwaltung am Freitag bekannt.

Einlagensicherung greift

Nachdem für die Greensill Bank am 16. März 2021 auf Antrag der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) das Insolvenzverfahren eröffnet wurde, seien die Einleger durch den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken entschädigt worden, heißt es in einer Mitteilung. Hierzu gehöre auch der Markt Lappersdorf.

"Angelegenheit zufriedenstellend abgeschlossen"

Demnach ging am Donnerstag eine Zahlung in Höhe von 100.000 Euro über die getätigte Einlage sowie eine Zahlung in Höhe von 260 Euro über die entgangenen Zinsen ein. Dem Markt Lappersdorf sei also weder ein Vermögens- noch ein Zinsschaden entstanden, so die Verwaltung. Die Angelegenheit sei somit für Lappersdorf zufriedenstellend abgeschlossen.

Verstärkt Geldanlagen bei örtlichen Hausbanken

Die Einlagen bei der Greensill Bank seien zu keinem Zeitpunkt in Gefahr gewesen, da der Betrag in Höhe von 100.000 Euro im Oktober 2016 angelegt worden sei, teilen die Verantwortlichen mit. Als die Einlagensicherung ein Jahr später für die Kommunen im Bereich der Privatbanken aufgehoben wurde, blieb laut Marktverwaltung für bereits getätigte Einlagen ein garantierter Bestandsschutz erhalten.

Künftig wolle man wie bisher verstärkt auf Geldanlagen bei den örtlichen Hausbanken setzen, so Bürgermeister Christian Hauner (Freie Wähler).