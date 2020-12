Gredinger Autowerkstatt-Betreiber lehnt Maskenpflicht ab

Seit inzwischen acht Monaten soll Klaus Hengl in seiner Kfz-Werkstatt in Greding (Lkr. Roth) genauso wie seine Kunden eine Maske tragen. Das ist so im bayerischen Infektionsschutzgesetz vorgeschrieben, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.

Allerdings hält er wenig von dieser Vorschrift. Vielmehr möchte er von Angesicht zu Angesicht mit seinen Kunden sprechen und sie wie üblich mit einem Handschlag begrüßen können. Die Polizei war bereits bei ihm, doch ein Bußgeldbescheid lässt noch auf sich warten.

Werkstattbesitzer sieht sich nicht als "Querdenker"

Dass das Virus existiert, ist Hengl bewusst. Er sei auch kein sogenannter "Querdenker". Allerdings könne er die Gefährdung einschätzen, erklärte er auf Anfrage. Weder in seinem Freundes-, Bekannten- oder Kundenkreis hätte er es bisher mit einem Corona-Fall oder Symptomen zu tun gehabt.

Die bestehenden Maßnahmen würden seiner Meinung nach für große gesellschaftliche Probleme sorgen. In seinen Augen stünde dies nicht in Relation mit den tatsächlichen Auswirkungen einer Covid-19-Erkrankung.

Polizei kontrollierte Kfz-Werkstatt

Mit Schildern weist Hengl seine Kundschaft daraufhin, dass sie bei ihm keine Maske tragen sollen. Die Resonanz darauf sei überwiegend gut. Bisher haben sich laut Hengl nur zwei Kunden geweigert, ihre Maske abzuziehen und sich beschwert. Auch nach der Berichterstattung über ihn in der lokalen Zeitung und im Internet seien die Rückmeldungen meist positiv.

Vergangene Woche besuchte die Polizei den Werkstattbetreiber. Seit Bestehen der Maskenpflicht im April war dies das erste Mal. Noch wartet er auf eine Rückmeldung, bis jetzt habe er weder eine Verwarnung, noch einen Bußgeldbescheid erhalten.

Landratsamt: Es ist Pflicht eine Maske zu tragen

Dem zuständigen Landratsamt Roth ist der Fall "Klaus Hengl" bekannt. Eine Anzeige der Polizei ist laut Pressesprecherin Andrea Raithel eingegangen. Wie es jetzt weitergeht, könne man aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht preisgeben. Grundsätzlich gäbe es bei der Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, nur wenige Ausnahmen. Als Gewerbetreibender sei man ebenfalls dazu verpflichtet und könne diese Pflicht nicht aufheben.

Bußgeld bis zu 5.000 Euro möglich

Betritt ein Kunde ohne Maske ein Geschäft, kann das bis zu 250 Euro kosten, heißt es im Bußgeldkatalog, der zum Zeitpunkt der Kontrolle der Werkstatt gültig war. Wenn ein Gewerbetreibender keine Maske trägt, können ihm bis zu 5.000 Euro Strafe drohen, teilt Raithel vom Landratsamt mit.

Hengl bleibt jedoch entspannt. "Irgendwas wird kommen", sagt er dem Bayerischen Rundfunk. Sollte das ein Bußgeld sein, werde er es allerdings anfechten.