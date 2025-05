Graveln für Demokratie: Fränkische Radtour durch Thüringen

Die Naturfreunde in Bayern und Thüringen wollen ein Zeichen für Demokratie und Weltoffenheit setzen. Deshalb haben sich Radlerinnen und Radler der Naturfreunde Nürnberg-Mitte und des Radclubs Schleudergang auf den Weg nach Thüringen gemacht. Als erste Station auf der Gravelbike-Tour steuern sie Sonneberg an, das nur wenige Kilometer hinter der bayerischen Grenze liegt. Weithin bekannt ist dort "Das Gewölbe", eine Kellerbar in Bahnhofsnähe. In einem Landkreis mit vielen AfD-Wählern und dem ersten AfD-Landrat sticht die Kellerbar mit einem offenen Bekenntnis für gelebte Vielfalt heraus.

Sich Gehör verschaffen: "Make some noise"

Unter dem Motto "Mach mal Lärm" veranstaltet Barbesitzer Marcel Rocho mit dem Verein "Make some noise" verschiedene Lesungen, Vorträge und Konzerte von Indie-Punkrock bis Elektronic, auch mit Bands wie "Feine Sahne Fischfilet", die sich gegen Rechtsextremismus positionieren. Schließlich habe der Verfassungsschutz die AfD in Thüringen wie auch in Bayern als "gesichert rechtsextremistisch" eingestuft.

Deshalb müssen sich auch die anderen Gehör verschaffen, sagt er, also diejenigen, die nicht zu den fast 50 Prozent AfD-Wählern gehören. "Wir wollen zeigen, dass Sonneberg mehr ist als AfD", sagt Rocho. In seiner Kellerbar ist er offen für unterschiedliche Weltanschauungen und Diskussionen, aber nicht für extremistische Äußerungen. In solchen Fällen schreitet er ein.

Einblicke sammeln und weitertragen

Trotz Morddrohungen und Anfeindungen setzt sich Marcel Rocho weiterhin gegen jegliche Form von Extremismus ein. Er versteht den großen Zulauf bei der AfD nicht, denn in Sonneberg gebe es keine hohe Arbeitslosigkeit, den meisten gehe es gut. Deshalb diskutiert er auch immer wieder mit vielen Menschen und fragt nach deren Beweggründen.

Dass eine Radgruppe der Naturfreunde aus Bayern solche Einblicke sammelt und weiterträgt, findet der Sonneberger gut. Bereits zum zweiten Mal organisiert Uli Büscher von den Naturfreunden Nürnberg-Mitte diesen Austausch, bei dem sie radelnd verschiedene Projekte besuchen: "Es geht ums Zuhören, Verstehen und voneinander Lernen", sagt er.