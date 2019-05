Gravelbiker: 640 Kilometer auf dem Rad durch Mainfranken

Die Strecke durch Mainfranken führt die Sportler durch Spessart, Rhön, Haßberge und Steigerwald. Die äußersten Orte, die sie dabei anfahren, sind Habichsthal im Westen, Fladungen im Norden, Untermerzbach im Osten und Tauberrettersheim im Süden.

Vorbild für ähnliche Touren

Inzwischen haben sich mehrere Gravel-Events in Deutschland etabliert, die in ähnlichem Umfang bestimmte Gegenden erfahrbar machen. Der "Mainfranken Graveller" war eine der ersten Bikepacking-Veranstaltungen, der eine Region in den Vordergrund stellte. Dieses Jahr findet er zum dritten Mal statt.