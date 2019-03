Grauzone Internethandel: Antibiotika in der Landwirtschaft

Mit 400 Mastschweinen hat Wolfgang Teifelhart Mitte der 90er Jahre angefangen, damals waren Antibiotika als Leistungsförderer im Futter noch erlaubt. Inzwischen mästet der Landwirt sieben Mal so viele Schweine, 2800. Und er sagt, das gehe heute größtenteils ohne Antibiotika. Kaum zu glauben!

"Nein, nein, ich erzähle ihnen nichts. Sie können da durchgehen, zwei Abteile, 520 Ferkel, sind knappe vier Wochen da. Es ist kein Schwein da, das krank ist." Wolfgang Teifelhart, Schweinemäster im Allgäu

Mehr Transparenz bei Verordnung

Das liege vor allem am Schweinemäster selbst, an seinem Management, meint sein Tierarzt Dr. Andreas Palzer. Wenn er überhaupt noch Antibiotika verordne, dann sei das heute transparenter denn je.

"Wir können heute jeden Milliliter, jedes Gramm Medikament, vom pharmazeutischen Hersteller über den Tierarzt über den Landwirt, nachvollziehen." Tierarzt Dr. Andreas Palzer

Antibiotika-Einsatz in Ställen um die Hälfte gesunken

Die Menge der in Deutschland an Tierärzte abgegebenen Nutztierantibiotika ist seit 2011 um mehr als die Hälfte gesunken, von rund 1700 auf gut 700 Tonnen jährlich. Klingt erstmal gut, entspricht aber immer noch 30 großen Tanklastwagen. Ein von Greenpeace beauftragtes Labor fand 2017 in fast 80 Prozent der Gülleproben von 19 deutschen Schweineställe Antibiotikarückstände, in rund zwei Drittel der Proben auch multiresistente Keime.

"Wenn wir diese Bakterien in der Gülle finden, ist kaum wegzudiskutieren, dass die aus dem Stall kommen und deswegen haben wir das gemacht." Dirk Zimmermann, Agrarbiologe Greenpeace

In den beprobten Schweineställen wurden offenbar Antibiotika zu üppig und falsch angewandt.

Landwirte müssen jeden Medikamenteneinsatz melden

Seit fünf Jahren sind Landwirte zu einem möglichst sparsamen Umgang mit Antibiotika verpflichtet, müssen jede Anwendung bei Masttieren in eine zentrale Datenbank melden. Seit April letzten Jahres müssen zudem Tierärzte nach der novellierten Hausapothekenverordnung den Einsatz von Reserveantibiotika begründen, melden und entsprechende Resistenztests machen, also vor der Anwendung prüfen, welcher Wirkstoff überhaupt wirkt.

Dr. Iris Fuchs, Amtstierärztin und Vizepräsidentin der Bayerischen Landestierärztekammer, aber räumt ein: Trotz aller Erfolge bei der Überwachung und Reduzierung von Antibiotika in der Tierhaltung gebe es noch viele Baustellen.

Ein Problem sind einzelne unbelehrbare Landwirte

Eine Baustelle sind laut Amtstierärztin Iris Fuchs einzelne und unbelehrbare Landwirte: Manche nutzten nicht nur konsequent eine Hoftierärztin oder einen Hoftierarzt als festen Partner, sondern würden noch Arznei, auch Antibiotika von weit umherreisenden Veterinären kaufen. Meist gehe da ums Geld, meint Iris Fuchs.

"Das sollten sich die Landwirte bewusst sein, ob fünf Euro am Arzneimittel gespart, ob das Sinn macht für die Zukunft." Dr. Iris Fuchs, Amtstierärztin

Wer die Gesundheit seiner Tiere nicht im Griff hat und das mit Antibiotika zu lösen versucht, kann das nach den heute gültigen Vorschriften über einen heimischen Tierarzt auf legale Weise nicht mehr tun, ohne, dass es auffällt.

Internethandel wird nicht kontrolliert

Eine weitere große Baustelle ist nach Einschätzung von Dr. Iris Fuchs der grenzüberschreitende Handel. Den will die EU mit einer Verordnung vom Dezember 2018 mit verschreibungspflichtigen Antibiotika einschränken. Doch schon bei der Auslegung, was überhaupt „verschreibungspflichtig“ ist, gehen in den beteiligten Staaten offenbar die Ansichten auseinander.

Und einen weiteren Punkt hält Fuchs als Vizepräsidentin der Landestierärztekammer für besonders heikel: Der Versand von Antibiotika ist nicht grundsätzlich verboten.

Kollegen haben Testkäufe gemacht. Dann hat man es in England bestellt und über Spanien ist es ausgeliefert worden. Da kann man die Kanäle im world wide web nicht dichtmachen. Da gibt´s Internetseiten, da erschrickt man richtig. Allein, dass das Angebot besteht, finde ich verwerflich.“

Auf Anfrage bei der Grenzzolldirektion in Köln erfahren wir, dass gehandelte Tierarzneimittel statistisch nicht gesondert erfasst würden. Der Zoll öffnet auch keine Päckchen aus EU-Mitgliedsstaaten. So fehlen der EU-Verordnung wirksame Kontrollmechanismen.