Grausiger Fund: Spaziergängerin entdeckt gehäuteten Hund

Auf einem Parkplatz an der Ortseinfahrt von Wittislingen (Landkreis Dillingen) hat eine Frau am Sonntagmittag einen grausigen Fund gemacht: Ein Tierkadaver lag dort, in Zeitungspapier gewickelt. Das Tier war nach Angaben der Polizei zuvor gehäutet worden, außerdem wurde offenbar der Erkennungschip herausoperiert.

Hund wurde erschossen und enthäutet

Ein Tierarzt habe nach einer Untersuchung bestätigt, dass es sich um einen Hund handelt. Dieser sei erschossen worden, das Projektil wurde sichergestellt.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.