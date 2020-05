"Grausam" - Gloria von Thurn und Taxis beklagt Corona-Rezession

Gloria von Thurn und Taxis sieht große Einbußen für das Fürstenhaus in der Coronakrise. Die diesjährigen Schlossfestspiele in Regensburg wurden offiziell abgesagt, die Museen sind bis auf Weiteres geschlossen.

Tourismus "komplett eingebrochen"

Der Tourismus sei komplett eingebrochen, so Gloria, dadurch seien auch keine Besucher im Schloss und in der Schlossgastronomie. "Grausam!", so die Unternehmerin zum BR. Gloria führt auch die wirtschaftlichen Einbußen "insbesondere durch den erschwerten Holzabsatz" an. Das Haus Thurn und Taxis gilt als größter Waldbesitzer Deutschlands.

Holzpreise auf Niveau von vor 30 Jahren

"Lange Dürreperioden haben dem Wald sehr zu schaffen gemacht, der zerstörerische Borkenkäfer findet hier durch die Trockenheit ideale Bedingungen", führt Gloria von Thurn und Taxis aus. Die Coronakrise habe den Holzverkauf einbrechen lassen, "die Holzpreise sind auf dem Niveau von vor 30 Jahren."