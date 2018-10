Grausam: Deshalb landen immer mehr Hundewelpen in der Mülltüte

Wie kann man nur so herzlos sein? Der Fund eines Hundewelpen hat am vergangenen Freitag für eine Welle der Empörung gesorgt - gleich nachdem BR24 darüber berichtet hatte: Eine Münchener Teenagerin hatte vor einem Müllcontainer eine verschnürte Mülltüte gefunden, in der sich ein Hundebaby befand. Die 15-Jährige übergab den Welpen einer Polizeistreife.

Babyhunde im Müllcontainer - kein Einzelfall

Schon vor ein paar Wochen wurde ein kleiner Yorkshire-Terrier aus einer Mülltonne in Giesing gerettet. Eveline Kosenbach vom Münchner Tierheim ist sich sicher: Dahinter stecken illegale Welpenhändler, die die Hunde entsorgen, wenn sie sie nicht weiterverkaufen können. Und sie sagt, dass es in München in letzter Zeit immer mehr solcher Fälle gibt.

Bettler mit Hundewelpen

Gerade zur Oktoberfest-Zeit hat Eveline Kosenbach dieses Jahr besonders viele Bettler mit Welpen rund um die Wiesn beobachtet. Die Hunde werden mit Medikamenten ruhig gestellt. Der Trick: die Menschen sollen Mitleid bekommen, Geld geben und die Hundebabys kaufen. Nur wenigen ist bewusst, dass im Hintergrund kriminelle Banden die Fäden ziehen.

Tausende geschmuggelte Hundewelpen im Jahr

2017 wurden in Bayern mindestens 25 illegale Tiertransporte mit über 240 Tieren entdeckt. Rund 100.000 Hundewelpen aus Osteuropa kommen jedes Jahr nach Deutschland. Tierheime hatten sich in der Vergangenheit oft darüber beklagt, dass sie auf den Kosten für die Unterbringung der Tiere sitzen bleiben. Das bayerische Kabinett hatte im September deshalb eine staatliche Förderung von Tierheimen beschlossen: zwei Millionen Euro in den kommenden beiden Jahren.