Graues Winterwetter ohne Schnee

Vom Winterwetter fehle bis ins neue Jahr "jede Spur", sagt Lars Kirchhübel vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Nach Einschätzung des Meteorologen werden es in den nächsten Tagen im Norden und Osten dichte Wolkenfelder vorherrschen mit teilweisem Regen. Im Süden und Südwesten ist es dagegen hochnebelartig bewölkt. Hier sind keine nennenswerten Niederschläge zu erwarten, weshalb mit einer Entspannung der Hochwassersituation in Bayern zu rechnen ist.

Frost nur in Tallagen

Der Heiligabend war im Südwesten Deutschlands eher mild. Bundesweit am wärmsten war es laut DWD im badischen Rheinfelden (Landkreis Lörrach) mit 10,3 Grad. Die tiefste Temperatur wurde - von den Bergstationen einmal abgesehen - in der brandenburgischen Gemeinde Heckelberg (Landkreis Märkisch-Oderland) gemessen: Dort kamen die Temperaturen nicht über ein Grad hinaus.

Richtig frostig wird es in den kommenden Nächten nur bei längerem Aufklaren in Tallagen. Dann können die Temperaturen örtlich auf minus zehn Grad sinken. Ansonsten liegen sie meist um den Gefrierpunkt herum. Dabei werden die Nächte im Norden und Osten milder als im Süden und Westen. Etwas Bewegung kommt voraussichtlich am Wochenende ins Wettergeschehen, wenn es im ganzen Land unbeständiger wird. Dazu weht ein starker bis stürmischer Wind.