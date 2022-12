Graue Weihnacht: Sturm und Regen statt Schnee an Heiligabend

Milde Temperaturen

Die Temperaturen sind weit entfernt von Frost: Die Werte liegen meist im zweistelligen Bereich zwischen 10 und 14 Grad. In der Nacht zum ersten Weihnachtstag reißt die Wolkendecke nur vereinzelt auf. In Bayern kann es weiterhin leichten Regen geben. Die Temperatur geht dem DWD zufolge auf 8 bis 2 Grad zurück.

Schneechaos und extreme Kälte in weiten Teilen der USA

In weiten Teilen der USA sorgt ein heftiges Sturmtief am Weihnachtswochenende für Chaos. Extreme Kälte, heftige Schneefälle und Eiswind führten zu zwischenzeitlichen Stromausfällen in fast 1,5 Millionen US-Haushalten und brachten die Pläne vieler Menschen durcheinander.

Mehr als 200 Millionen Menschen hatten am Vorweihnachtstag Unwetterwarnungen erhalten. Betroffen waren zunächst vor allem der Norden und der mittlere Westen des Landes. Doch auch in Bundesstaaten im Süden des Landes gab es Warnungen vor extremem Frost.

Mit Informationen der dpa