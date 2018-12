Gratisbusse an Adventssamstagen: Rosenheim erweitert Angebot

Am ersten Dezember geht es wieder los: Alle Fahrgäste aus Rosenheim, Kolbermoor und – neu in diesem Jahr – auch Stephanskirchen und dem Ortsteil Schloßberg können an den vier Adventssamstagen gratis mit den Stadtverkehren Rosenheim und Kolbermoor fahren. Von und nach Stephanskirchen fährt die Linie 40 kostenfrei. Außerdem pendelt eine sogenannte Einkaufsshuttle-Ringlinie.

Doppelt so viele Fahrgäste

Im vergangenen Advent nutzten 24.500 Fahrgäste den Rosenheimer Adventsbus – doppelt so viele wie an normalen Samstagen. Besonders freut das die Initiatorin, Sabrina Obermoser vom Citymanagement Rosenheim. Nach ihren Worten ist es unübersehbar, dass an den Adventssamstagen weniger Autos auf den Straßen sind. Zum ersten Mal hatte Rosenheim den Service vor vier Jahren angeboten.

Die Adventsbus-Initiative hat im Sommer den zweiten Platz beim Bayerischen Stadtmarketingpreis gewonnen. In der Vergangenheit fragten viele Städte an, wie es in Rosenheim läuft und wie es organisiert wird.

Mehraufwand für Busfahrer: Registrierung von Fahrgästen

Den meisten Aufwand haben die Busfahrer(innen). Diese müssen genau registrieren, wie viele Leute kostenlos fahren. Jeder einzelne Fahrgast muss abgerechnet werden, denn das Fahrentgelt wird den Stadtverkehren ersetzt. Diese sind privatwirtschaftlich unterwegs. Ersetzt wird das Fahrentgelt von der Initiative Adventsbus, bei der unter anderem der Gewerbeverband, die IHK, der Wirtschaftliche Verband und der Seniorenbeirat dabei sind.

Landsberg: Gratis-Pendelbus in die Stadt

Auch in Landsberg am Lech ist das Busfahren an allen vier Adventssamstagen im gesamten Stadtgebiet kostenlos möglich. Für Besucher, die von auswärts kommen, gibt es die Möglichkeit, das Auto auf einem kostenlosen Park-and-ride-Parkplatz am Stadtrand zu parken und den Pendelbus in die Stadt zu nutzen.

Und wenn die Einkaufe oder der Besuch auf dem Christkindlmarkt mal länger dauern sollten und die Busse dann nicht mehr fahren, bringt einen das Anrufsammeltaxi (AST) immer noch sicher zum Auto oder nach Hause, teilte die Stadt mit.