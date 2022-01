Gratis-Vergnügen: Eisbahn im Uffenheimer Schlosspark

In Uffenheim im Landkreis Neustadt Aisch/Bad Windsheim eröffnet heute eine Eisbahn im Schlosspark. Die 200 Quadratmeter große Eisbahn gibt es zum ersten Mal in der Stadt, Organisation und Finanzierung übernimmt der örtliche Rotary Club. Damit nach Corona-Lockdown und den vielen Beschränkungen das Leben in die Innenstädte zurückkehrt, hat der Freistaat Bayern ein millionenschweres Förderprogramm auf die Beine gestellt. Uffenheim nutzt diese Gelegenheit, um neue Impulse für das Leben in der kleinen Stadt zu setzen.

Spezielle Kunststoffeisbahn macht witterungsunabhängig

Der Rotary Club und die Stadt Uffenheim haben in gemeinsamer Arbeit und mit Unterstützung der Uffenheimer Geschäftswelt das Projekt angeschoben. Zu deren Eröffnung wird heute eingeladen. Nach einer kurzen Eröffnung können Eislaufbegeisterte ab 16.00 Uhr die Kufen auf der speziellen Kunststoffeisbahn schwingen. Die braucht keinen Frost, um befahren zu werden. Es gilt 2G für Personen ab 14 Jahren. Außerdem besteht Maskenpflicht im Umfeld der Bahn, aber nicht auf der Eisfläche, die für etwa 25 Personen vorgesehen ist.

Eislauf ist kostenlos

Spezielle Schlittschuhe sind nicht notwendig, für besseres Fahren können sie aber vor Ort geschliffen werden. Auch einen Ausleihservice gibt es. Allerdings sind Eiskunstlauf-Schlittschuhe nicht erlaubt, denn die Zacken können die Bahn beschädigen. Abgesehen von dem Schlittschuhservice ist die Eisbahn für alle kostenlos. Weil diese bis 20. Februar aber ehrenamtlich betrieben wird, sind Spenden willkommen. Von Mittwoch bis Freitag ist die Bahn jeweils von 16.00 bis 20.00 Uhr geöffnet, am Wochenende von 12.00 und bis 20.00 Uhr. Größere Gruppen können auch außerhalb der Öffnungszeiten die Bahn reservieren.