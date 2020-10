Gratis-Benzin-Aktion an Tankstelle in Hirschaid abgesagt

20 Liter gratis tanken: Die für Freitag (02.10.20) geplante Rabattaktion einer Discounter-Tankstelle in Hirschaid (Lkr. Bamberg) ist abgesagt worden. Die bereits zuvor stattgefundenen Aktionen in Memmelsdorf im Landkreis Bamberg und in der Nürnberger Innenstadt, hätten ein zu großes Verkehrschaos verursacht, teilte ein Sprecher der Tankstelle auf Nachfrage dem BR mit.

Acht Kilometer Stau vor Tankstelle in Memmelsdorf

Bereits am vergangenen Montag (28.09.2020) ist es in Memmelsdorf zu einem acht Kilometer langen Stau gekommen. Die Tankstellenkette hatte anlässlich ihres 50. Geburtstages an jeden Autofahrer 20 Liter Treibstoff verschenkt. Die Autofahrer standen Schlange. Sogar die Polizei war im Einsatz und musste die Zufahrtsstraße zur Tankstelle sperren.

Polizei stoppt "Gratis-Benzin-Aktion" in Nürnberg

Das Gratis-Benzin hat dann auch am Mittwoch (30.09.20) in Nürnberg für ein ähnliches Verkehrschaos gesorgt. Aufgrund des enormen Ansturms war die Bundestraße B4 komplett dicht. Polizeibeamte mussten die Geschenk-Aktion vorzeitig abbrechen.

Absage nicht kommuniziert - erhöhtes Verkehrsaufkommen

Die für heute geplante Rabatt-Aktion in Hirschaid (Lkr. Bamberg) wurde aufgrund der Vorkommnisse daher abgesagt. Die Tankstelle gab an, von den Behörden keine Zustimmung erhalten zu haben. Die zuständigen Behörden teilten dem BR auf Nachfrage jedoch mit, in keinem Austausch mit dem der Tankstellen gestanden zu haben. Die Aktion fand also nicht statt, ebenso wie die entsprechende Kommunikation, denn gegen 13.00 Uhr versammelten sich kurzzeitig vermehrt Autos an der Tankstelle. Die Schnäppchenjäger reagierten enttäuscht, als sie von der abgesagten Geschenk-Aktion erfuhren. Auch die Polizei stand in Hirschaid bereit, um auf einen erneuten Ansturm reagieren zu können.

Gratis-Benzin weckt Jagdinstinkt des Menschen

Claus-Christian Carbon, der Inhaber des Lehrstuhls für Allgemeine Psychologie und Methodenlehre an der Universität Bamberg kann das Verhalten der Schnäppchenjäger nachvollziehen. Wie er dem BR mitteilte, werde bei solchen Aktionen der natürliche Jagdinstinkt des Menschen angesprochen. Für einen relativ überschaubaren Gewinn, nehme man lange Wartezeiten gerne in Kauf, so Carbon. "Wenn man dann nicht zum Zug kommt, ist man doppelt enttäuscht", so Carbon weiter. Hat man jedoch Erfolg und die Jagd hat sich somit gelohnt, werden die entsprechenden Glückshormone ausgeschüttet.

Schnäppchenjagd evolutionsbedingt

Der Psychologe rät dazu, sich von diesem Verhalten zu lösen und andere Ziele anzuvisieren, doch die Umsetzung ist schwierig, da die Jagd in uns verankert sei. Das Phänomen der Schnäppchenjagd sei also demnach auch evolutionsbedingt.