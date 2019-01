Grasgehrenlifte brauchen Finanzspritze der Gemeinde

Die Grasgehrenlifte, das Skigebiet am Riedberger Horn, soll nach dem Willen der Betreiber und der Gemeinde mit einer Modernisierung zukunftssicher gemacht werden. Doch genau diese Modernisierung brachte die Betreiber in diesem Winter in finanzielle Nöte.

Skibetrieb für den Winter ist gesichert

Die Gemeinde Obermaiselstein hat den Grasgehrenliften deshalb einen "finanziellen Zuschuss" gegeben, so Bürgermeister Peter Stehle. Die Betreiber benötigen das Geld, um den Skibetrieb über den laufenden Winter sicherzustellen. Allerdings muss das Geld der Gemeinde wieder zurückgezahlt werden, so Stehle.

Modernisierungspläne haben hohe Kosten verursacht

Laut dem Geschäftsführer der Grasgehrenlifte Betriebs GmbH, Tobias Lienemann, sind den Liftbetreibern in den letzten Jahren hohe Planungskosten für die angestrebte Modernisierung entstanden. Dies hätte nun zu dem finanziellen Engpass geführt. Bei der Modernisierung sollen zwei alte Schlepplifte durch einen neuen Achter-Sessellift ersetzt werden. Außerdem soll ein Schneiteich in einem Moorgebiet gebaut werden.

Naturschutzverbände klagen gegen Modernisierung

Wann mit der Modernisierung begonnen werden kann, ist noch unklar. Der Bund Naturschutz und der Landesbund für Vogelschutz haben gegen die Maßnahmen geklagt. Nun scheint sich aber eine Lösung abzuzeichnen: Der Obermaiselsteiner Bürgermeister Stehle hat einen runden Tisch mit den beiden Verbänden angekündigt.

Skigebiet soll umweltverträglich betrieben werden

Bei dem Treffen will man sich auf eine Lösung einigen, die beide Seiten zufriedenstellt. Bis auf weiteres lassen der Bund Naturschutz und der Landesbund für Vogelschutz ihre Klage deshalb ruhen.

Die Lösung könnte möglicherweise auch einen neuen Standort für den umstrittenen Schneiteich umfassen, der für den Skibetrieb angesichts des Klimawandels immer wichtiger wird. Ziel sei es, das Skigebiet auf umweltverträgliche Weise weiter zu betreiben. Am 16. Januar will Stehle im Rahmen einer Bürgerversammlung über weitere Einzelheiten informieren.