vor etwa einer Stunde

Granulat auf Recyclinghof - Warnung vor giftigen Dämpfen

Auf einem Recyclinghof in Hohenpfahl bei Kelheim ist ein Granulat gefunden worden, das nun in einem größeren Feuerwehreinsatz unschädlich gemacht wird. Dazu wird es geflutet, was Dämpfe verursachen wird. Anwohner sollen Fenster und Türen schließen.