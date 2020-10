Granate in Neustadt an der Aisch kontrolliert gesprengt

Bei dem Geschoss, das am Montagnachmittag bei Baggerarbeiten nahe der B470 in Neustadt a.d. Aisch entdeckt wurde, handelte es sich laut Polizei um eine sogenannte M6 Bazooka, also ein panzerbrechendes Geschoss. Der Kampfmittelräumdienst brachte den Sprengkörper aus dem Zweiten Weltkrieg in eine nahegelegene Wiese und sprengte die Munition dort kontrolliert in einem Baggerloch.