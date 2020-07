Grafing streitet um 331 Jahre alte Eiche

Alternativ-Trasse oder Wurzelschutzbrücke?

So haben die Bürger es geschafft, dass die Straßenplaner nochmal nachsitzen müssen: Es wird nun fieberhaft nach Alternativen gesucht. Dabei ging der Ebersberger Landrat Robert Niedergesäß (CSU) noch von davon aus, dass es eine alternativlose Trasse sei.

Nun hat der Kreistag weitere 250.000 Euro bewilligt - für Sonderausgaben. Entweder für eine Umplanung, dafür müsste man neue Grundstücke kaufen, oder um eine sogenannte Wurzelschutzbrücke zu bauen. Die Straße würde dann zwar über die Wurzeln führen. Sie könnte man aber mit einer Spezialkonstruktion schützen. Allerdings ist fraglich, ob das auch auf einer vielbefahrenen Straße geht.

Eine Viertel Million für eine alte Eiche?

Der Landrat sitzt etwas zwischen den Stühlen, denn es gibt nicht nur Baumfreunde in der Region: "Wir haben hier in Ebersberg zwei Meinungen," so Robert Niedergesäß. "Es gibt nicht nur diejenigen, die sich vehement für den Baum einsetzen, die Emails schreiben aus ganz Deutschland, sondern auch die, die sinngemäß sagen: Habt ihr noch alle Tassen im Schrank, soviel Geld auszugeben für einen Baum. Da kann man sinnvollere Sachen machen“.

Waltraud Gruber (Grüne) meint zu den Kosten: "Die Straße kostet einen Haufen Geld und bei der Natur soll gespart werden? Die Eiche ist mittlerweile zu einem Symbol für die Natur geworden und den Umgang mit der Natur."

Wie verkehrssicher sind alte, vorgeschädigte Bäume?

Ein Kritiker der Maßnahmen ist Hans Riedl, ehemaliger Vorsitzender der Waldbesitzervereinigung Ebersberg. Er hat Zweifel, ob der Baum stabil ist. Die Eiche hatte einmal der Blitz getroffen, die Rinde ist auf einem Viertel des Stammes weg. So ein Baum kann noch 100 Jahre halten, oder aber eben nur noch ein halbes Jahr Wenn Bäume alt sind, können in der Krone häufig dürre Äste entstehen, da müsste man hinterher sein. Insofern sehe er es als gefährlich an, wenn darunter ein Radweg oder eine Straße vorbeiführe.

Am 20. Juli geht der Streit um die Eiche im Ebersberger Kreistag in die nächste und vielleicht letzte Runde.

