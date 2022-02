Grafing: Protest gegen geplanten Brenner-Nordzulauf

Bei Oberelkofen, einem Ortsteil der Stadt Grafing im Landkreis Ebersberg, ist der Unmut groß. Rund 250 Bürgerinnen und Bürger sind dort am Samstagnachmittag auf die Straße gegangen, um gegen den geplanten Brenner-Nordzulauf zu protestieren. Auch viele Landwirte mit Traktoren beteiligten sich an der Aktion. Ihre Kritik richtet sich gegen die Trassen-Ideen der Deutschen Bahn.

Ministerin Schreyer will vermitteln

Auch Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU) besuchte die Veranstaltung und forderte die Deutsche Bahn auf, die Planung gemeinsam mit den Bürgern voranzutreiben. Schreyer will jetzt einen Runden Tisch organisieren, um alle Beteiligten zusammenzubringen.

Neue Trassenideen liegen vor

Der Protest im Raum Ebersberg gipfelte zuletzt in einer Boykotthaltung. Auch Ebersbergs Landrat Robert Niedergesäß (CSU) und diverse Bürgermeister ließen zuletzt den Dialog mit dem Projektteam der Deutschen Bahn ruhen. Die betroffenen Kommunen wünschen sich eine Neubaustrecke in der Nähe der Bestandsstrecke und nicht auf grüner Wiese. Einen Neubau am Bestand lehnt die Deutsche Bahn aber nach wie vor ab. Inzwischen liegen auch zwei neue Trassenideen vor, die der Deutschen Bahn vorgestellt werden sollen. Ein Vorschlag stammt aus der Feder des Brucker Bürgermeisters Josef Schwäbl (CSU). Alle Beteiligten erhoffen sich nun konstruktive Gespräche mit der Deutschen Bahn.