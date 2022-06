Grafflmarkt und Metropolmarathon: Lieber ohne Auto nach Fürth

In Fürth ist an diesem Wochenende richtig viel geboten – doch Autofahrer sollten einen großen Bogen um die Kleeblattstadt machen. Das rät auch die Fürther Polizei. Denn bis zum frühen Samstagnachmittag läuft der Grafflmarkt in der Altstadt. Zeitgleich gibt es erste Vorzeichen für den Metropol-Marathon, der diesen Sonntag ausgetragen wird. Viele wichtige Straßen sind schon jetzt gesperrt.

Grafflmarkt in der Fürther Altstadt

Nach der Corona-Pause sind die Trempler in Fürth wieder unterwegs und die Verkaufsstände sind in der kompletten Innenstadt von der Königstraße bis zum Löwenplatz aufgebaut. Vor der Michaeliskirche gibt es wieder den extra für junge "Trödler" eingerichteten "Kindergrafflmarkt" und in der Gustavstraße dürfen die Wirte auf reichlich Besuch in ihren Kneipen und Gaststätten hoffen.

Metropolmarathon führt zu Straßensperren und Parkverboten

Neben dem Grafflmarkt wird auch der Kinder- und Schülerlauf des Metropolmarathons bereits am Samstag über die Strecke gehen und wird dann zu vorübergehenden Verkehrsbehinderungen führen. Am kommenden Sonntag, wenn der Haupt-Lauf stattfindet, werden dann zwischen 8.00 und 16.00 Uhr die größten Verkehrsbeeinträchtigungen erwartet. Immerhin sind insgesamt mehr als 6.200 Aktive gemeldet.

Einschränkungen bei den Parkplätzen gibt es bereits jetzt. Denn die Fürther Freiheit und die Kleine Freiheit sind bereits gesperrt und werden erst am kommenden Dienstag (28.06.22; 08.00 Uhr) wieder zugänglich sein.

Wegen der Kinder- und Schülerläufe am Samstag gibt es demnach Sperren

ab 11.00 Uhr in der Rudolf-Breitscheid-Straße,

ab 12.15 Uhr in der Gabelsberger Straße und zusätzlich

ab 14.00 Uhr in der Luisenstraße. Die kurzzeitigen Behinderungen dauern bis etwa 14.30 Uhr.

Am Sonntag wird Autofahren und Parken in Fürth schwierig

Am Sonntag wird zuerst der Marathon gestartet. Danach stehen noch ein Halb- und ein ¾-Marathon sowie Staffelwertungen und ein Nordic-Walking-Wettbewerb auf dem Programm. Deshalb kommt es nach Angaben der Polizei zu folgenden weiteren Verkehrseinschränkungen:

Die Zufahrt zum Hauptbahnhof bleibe am Sonntag möglich. Die Friedrichstraße aber ist von der Königsstraße bis zur Maxstraße von 08.00 Uhr bis etwa 15.00 Uhr gesperrt, die Parkhäuser Friedrichstraße und Hornschuch-Center können während der Veranstaltung nicht angefahren werden.

Die Jakobinenstraße ist von der Nürnberger Straße bis zur Gebhardtstraße von 08.30 Uhr bis 10.00 Uhr für den Individualverkehr gesperrt. Eine Zufahrt Richtung Südstadt durch die Jakobinenunterführung ist von der Nürnberger Straße aus nicht möglich.

Die Gebhardtstraße ist ab dem Bahnhofplatz für die beiden Startphasen ab etwa 08.30 Uhr und 09.15 Uhr komplett gesperrt, anschließend steht nur die rechte Fahrspur zur Verfügung.

Verkehrsteilnehmer sollen an folgenden Schleusen passieren können: Breslauer Straße/Stettiner Straße, Berlinstraße/Cadolzburger Straße und in der Uferstraße (nahe Stadthalle) sowie Vacher Straße /Mühltalstraße.

Die Vacher Straße ist jedoch zwischen Mühltalstraße und Friedrich-Ebert-Straße in stadteinwärtiger Richtung von 09.00 Uhr bis 10.00 Uhr komplett gesperrt, die Ableitung soll über die Mühltalstraße erfolgen.

Falschparken kann teuer werden - Bürgertelefon am Sonntag

In einigen Bereichen entlang der Laufstrecke ordnete die Stadt Fürth Halteverbote an. Die Polizei bittet alle Autofahrer, diese zu beachten. Verbotswidrig abgestellte Fahrzeuge werden abgeschleppt.

Für Bürgerrückfragen will die Stadt am Sonntag (26.06.22) ein Bürgertelefon von 08.00 Uhr bis 15:00 Uhr schalten, unter der Rufnummer 0911 / 75 905 - 577.