Graffitis an Zügen und in Bahnhöfen: Millionenschaden in Bayern

Durch Graffitis an Zügen und Bahnhöfen ist in Bayern im vergangenen Jahr ein Schaden von mindestens 1,5 Millionen Euro entstanden. Diese Zahl hat die Bundespolizei jetzt bekannt gegeben. Die Summe war damit höher als in den Vorjahren. Die Ermittler zählten knapp 2.200 Graffitis. Das waren 500 Fälle mehr als 2016. Gegen 67 tatverdächtige Sprayer wurden im vergangenen Jahr Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Wie viele ihrer bayerischen Regional- und S-Bahn-Züge in den vergangenen Jahren beschmiert wurden, konnte die Deutsche Bahn auf Anfrage der dpa-Ansage nicht mitteilen. Eine Statistik nur für die Fälle in Bayern gebe es nicht, sagte ein Sprecher.

Länderbahn setzt auf Anti-Graffiti-Folie

Bei Alex, Oberpfalzbahn und Waldbahn gab es nach Angaben des privaten Betreibers, der Länderbahn, in diesem Jahr bislang vier Fälle. Im vergangenen Jahr waren es acht und 2016 sechs Fälle. Der Schaden durch die Schmierereien an den Zügen lag 2017 bei 20.000 Euro. Im Jahr zuvor lag die Schadenshöhe bei 10.000 Euro. "Jeder einzelne Fall ist ärgerlich und wird zur Anzeige gebracht", sagte ein Sprecher der Länderbahn. Im Kampf gegen Sprayer verwende das Unternehmen bei beklebten Loks eine Anti-Graffiti-Folie. Weitere Maßnahmen gebe es nicht.

Keine Zahlen zu Graffitis aus Angst vor Nachahmern

Bei der Bayerischen Oberlandbahn (BOB) "ist das kein großes Thema", erklärte ein Sprecher. Zahlen für die BOB und die Marken Bayerische Regiobahn und Meridian lagen keine vor. Die Agilis-Verkehrsgesellschaft wollte keine Zahlen zu Graffitis an ihren Zügen nennen, "um die Gefahr von Nachahmern so gering wie möglich zu halten".

U-Bahnzüge in München und Nürnberg bei Sprayern beliebt

Im Vergleich zu den privaten Bahnunternehmen wurden die U-Bahnzüge in München und Nürnberg deutlich öfter Ziel von Sprayern. In Nürnberg waren es im vergangenen Jahr 28 Fälle, wie die städtischen Verkehrsbetriebe mitteilten. 2016 waren es 21 festgestellte Graffitis. Der Schaden lag in den Jahren jeweils bei mehr als 35.000 Euro. Dazu kamen einer Sprecherin zufolge Schäden an Anlagen und U-Bahnhöfen in Höhe von 22.000 Euro.

Verdeckte Ermittler auf Sprayer-Jagd

Auch in München besprühten Sprayer zahlreiche U-Bahn-Wagen. Im vergangenen Jahr waren es 25 Fälle, im Vorjahr zählte die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) 20 besprühte Züge. Im Kampf gegen die Sprayer werde die Videoüberwachung laufend ausgebaut und verdeckte Ermittler seien im Einsatz, sagte ein MVG-Sprecher.

"Ein Zug, der beschmiert wurde, geht gar nicht erst in den Fahrgasteinsatz, um keine Nachahmer auf den Plan zu rufen und den Tätern nicht die Genugtuung zu verschaffen, dass ihr 'Kunstwerk' öffentlich präsentiert wird." Ein Sprecher der Münchner Verkehrsgesellschaft, MVG