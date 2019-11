Graffiti: Polizei ermittelt gegen Serientäter in Franken

Mindestens 20.000 Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Graffitisprayer seit dem Frühjahr in Hof verursacht. Jetzt hat die Polizei einen 25 Jahre alten Tatverdächtigen ermittelt. Es könnte sich um einen Wiederholungstäter handeln, gegen den bereits ein Strafverfahren wegen etlicher anderer Graffiti läuft.

Der Tatverdächtige ist der Polizei bekannt

25 unerlaubt gesprühte Graffiti werden dem Mann zur Last gelegt. Szenekundige Beamte seien ihm nach monatelangen Ermittlungen auf die Spur gekommen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Mitte November überprüften Zivilfahnder den 25-Jährigen im Stadtgebiet und durchsuchten anschließend auch seine Wohnung. Dabei fanden sie Skizzen der Graffiti und Spraydosen mit Farbe. Gegen den Mann, der sich nun wegen Sachbeschädigung in 25 Fällen verantworten muss, läuft bereits ein Strafverfahren wegen 28 früherer Sprühereien.

Polizei fahndet auch in Bayreuth

Derlei Graffiti-Serien beschäftigen auch die Polizei in Bayreuth. Dort wird schon seit geraumer Zeit nach den Urhebern der Schriftzüge "Ding" und "Nils" gefahndet, die an zahlreichen Stellen im Stadtgebiet zu finden sind. Von der Polizei in Bayreuth heißt es, man sei den Tätern auf der Spur. Gegen einen Tatverdächtigen werde derzeit ermittelt.

100.000 Euro Schaden in Würzburg

In Würzburg ermittelt die Polizei derzeit gegen vier Verdächtige, denen über 380 Graffiti zur Last gelegt werden und die einen Schaden von mehr als 100.000 Euro verursacht haben sollen. Je nachdem, ob sich die Sprayer mit ihren Graffiti nur der Sachbeschädigung oder über die gesprühten Inhalte auch der Beleidigung strafbar gemacht haben, erwarten sie Geld- oder gar Bewährungsstrafen.