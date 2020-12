Graffiti mit Hassbotschaften gegen Merkel und Söder aufgesprüht

In Simbach am Inn im Landkreis Rottal-Inn ist ein Gebäude großflächig mit Hassbotschaften gegen Politiker beschmiert worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde am Dienstag gemeldet, dass an die Wand eines Bekleidungsgeschäfts beim Rennbahncenter unter anderem Beleidigungen gegen Bundeskanzlerin Merkel und Ministerpräsident Markus Söder gesprüht wurden.

Zeugen gesucht

Der Text wurde mit schwarzer Sprühfarbe in bis zu 50 Zentimeter großen Buchstaben über eine Länge von rund acht Metern angebracht. Laut Polizei besteht ein Teil der Aufschrift aus verfassungsfeindlichen Symbolen. Als Tatzeitraum kommt Sonntagabend (13.12.) bis Montagmorgen (14.12.) in Frage. Die Kriminalpolizei Passau hat die Ermittlungen übernommen, es werden Zeugen gesucht. Wer etwas gesehen hat soll sich unter 0851/9511-0 melden.