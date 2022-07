Graffiti mit Drohung: Schulzentrum Marktoberdorf geräumt

Die Polizei hat das Schulzentrum in Marktoberdorf weiträumig abgesperrt. Schüler, die auf dem Weg zum Unterricht waren, wurden am Morgen nicht in die Gebäude gelassen, sondern zu einem Sammelpunkt gebracht. "Wir gehen davon aus, dass derzeit keine konkrete Gefahr besteht", twitterte die Polizei.

Graffiti mit Drohung auf Hauswand der Realschule

Vor Unterrichtsbeginn war am Gebäude der Realschule ein Graffiti mit einer Drohung entdeckt worden. Die Drohung richte sich nicht gegen einen bestimmten Schüler, sondern gegen Schüler allgemein, erklärte ein Sprecher. Wann das Graffiti angebracht wurde, stehe noch nicht fest.

Die Polizei hofft, dass es sich nur um einen Scherz handelt, der zum Unterrichtsausfall führen sollte, nimmt die Lage aber ernst. Die Schulgebäude werden mit einem Sprengstoffhund durchsucht.

Unterricht fällt aus

An dem Zentrum gibt es fünf Schulen mit mehreren Hundert Schülerinnen und Schülern. An vier Schulen werde der Unterricht am Montag ausfallen, sagte ein Polizeisprecher. Lediglich die Prüfungen an der Berufsschule fänden statt. Das Areal sei ansonsten weiträumig abgesperrt und werde durchsucht.

Auch falls im Laufe des Vormittags Entwarnung gegeben werden kann, fällt der Unterricht am Montag an der Realschule, an der Mittelschule und am Gymnasium aus.