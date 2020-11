"Graffiti-Flut" im Kreis FFB - zwei Männer festgenommen

Bei einem oder zwei Graffitis ist es nicht geblieben. Eine "wahre Flut von Schmierereien" stellt die Polizei derzeit im Landkreis Fürstenfeldbruck fest. Zwei Tatverdächtige, 20 und 21 Jahre alt, konnten inzwischen festgenommen werden.

Graffitis in Eichenau, Puchheim und Gröbenzell

Vor allem in den Orten Eichenau und Puchheim haben Unbekannte in jüngster Zeit an Bushaltestationen, Stromverteilerkästen oder Mülleimern Graffitis mit ihren Kürzeln, sogenannten Tags, versprüht. Samstagnacht konnte ein Anwohner in Gröbenzell zwei junge Männer dann dabei beobachten, wie sie eine Garage verunstalteten.