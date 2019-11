Graffiti-Aktion in Augsburg gegen Gewalt an Frauen

"Nein heißt nein" stand großen pinken Lettern am Augsburger Manzù-Brunnen. Ein Augsburger Bündnis hatte zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen zu einer Graffiti-Aktion eingeladen und mehrere Wände aufgestellt. Ab 17 Uhr sollen bei einer Mahnwache mehr als 150 Kerzen brennen – und an alle ermordeten Frauen weltweit erinnern.

Gleichstellungsbeauftragte: "Eine erschreckende und traurige Realität"

"Gewalt gegen Frauen ist in unserer Gesellschaft und weltweit eine erschreckende und traurige Realität. Meist geht die Gewalt vom Partner, Ehemann oder Ex-Partner aus. Das Zuhause, ein Ort, der eigentlich sicher sein sollte, ist für viele Frauen der gefährlichste Ort", so die Augsburger Gleichstellungsbeauftragte Barbara Emrich.

„NEIN zu Gewalt an Frauen“: Abschluss im Augsburger Anna-Hof

Den Abschluss finden die Aktion zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen um 19.30 Uhr in der Goldschmiedekapelle im Anna-Hof. Das Augsburger Aktionsbündnis "NEIN zu Gewalt an Frauen", zu dem unter anderem die Cityseelsorge und der Katholische Frauenbund zählen, will damit auf die Problematik aufmerksam machen und ein Zeichen der Solidarität setzen.