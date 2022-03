Grafenwöhr: Söder trifft US-Soldaten zum Weißwurstfrühstück

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) besucht heute Vormittag den US-Truppenübungsplatz Grafenwöhr im Oberpfälzer Landkreis Neustadt an der Waldnaab. Dort trifft er sich mit US-Soldaten zum Weißwurstfrühstück und schaut sich danach eine Übung der US-Armee an.

Söder will Weißwurst-Versprechen einlösen

Bereits Anfang März hatte Markus Söder neu angekommene US-Soldaten in Nürnberg empfangen und dabei auch angekündigt, 4.000 Weißwürste für den Truppenübungsplatz zu spendieren. Das Versprechen wird heute eingelöst.

Ausbildung von NATO-Truppen

Nach dem Weißwurstfrühstück mit den Soldatinnen und Soldaten wird Söder auf dem Truppenübungsplatz auch einer Artillerieübung der US-Army besuchen. Die Übungen in Grafenwöhr dienen unter anderem der Ausbildung von Truppen, die zum Schutz der NATO-Ostflanke eingesetzt werden.

Immer mehr Soldaten in Grafenwöhr

Aufgrund des Kriegs in der Ukraine und den Spannungen zwischen NATO und Russland hatte die US-Regierung beschlossen, zusätzlich 7.000 Soldaten nach Europa zu schicken. Ein Teil davon kommt derzeit auch in Grafenwöhr an. Mit seinen über 22.000 Hektar Fläche gehört der Truppenübungsplatz in der Oberpfalz zu den größten Übungsplätzen Europas.