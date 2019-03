Grafenwöhr: Flammen vernichten Holzschuppen im Wohngebiet

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein großer Schuppen in Grafenwöhr komplett abgebrannt. Die Feuerwehr musste kurz nach Mitternacht das angrenzende Wohnhaus evakuieren. Verletzt wurden zwei Anwohner. Sie erlitten laut Polizei leichte Rauchvergiftungen. Die Kripo schätzt den Sachschaden auf etwa 50.000 Euro.

Die Flammen schlugen Meter hoch

Wie die Polizei in Eschenbach mitteilt, waren 125 Einsatzkräfte vor Ort. Elf Feuerwehren waren an den Löscharbeiten beteiligt. In dem Holzschuppen befanden sich Holz und Gasflaschen. Die Flammen schlugen in der Nacht meterhoch in den Himmel. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Die Kripo Weiden hat die Ermittlungen übernommen.