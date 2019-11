Grafenrheinfeld lehnt Sand- und Kiesabbau ab

Die Regierung von Unterfranken hält den Abbau auf 44 Hektar für vertretbar und bezeichnet das Ergebnis nun als "Kompromiss". Grafenrheinfelds Bürgermeister Christian Keller stellt dazu fest: Grafenrheinfeld habe in den letzten Jahrzehnten bereits 110 Hektar zur Versorgung der regionalen Bauwirtschaft mit Sand und Kies geopfert. Nun gebe es eine überwältigende Allianz zwischen Gemeinderat, Grundstückseigentümern, Landwirten und Bürgern. Grafenrheinfeld sagt "Nein" zu einer weiteren Ausbeutung seiner Felder, so Keller. Die Gemeinde hat inzwischen auch eine Petition an den bayerischen Landtag gerichtet.

Bereits viel Ackerfläche geopfert

Grafenrheinfelds Bürgermeister Christian Keller schreibt in einer Pressemitteilung wörtlich: "Grafenrheinfeld hat seit 1972 von seinen damals rund 1.000 Hektar landwirtschaftlichen Nutzflächen mehr als die Hälfte verloren. Wir haben unseren Beitrag somit bereits längst geleistet. Grafenrheinfeld ist schon sehr viele Kompromisse eingegangen." Der Grafenrheinfelder Gemeinderat stehe geschlossen zu seiner Position, dass eine weitere Ausbeutung seiner überschaubaren verbliebenen landwirtschaftlichen Nutzflächen nicht mehr möglich ist.

Kompromiss der Regierung von Unterfranken

Dem dauerhaften Erhalt sehr wertvoller landwirtschaftlicher Böden sowie der Zukunftssicherung örtlicher landwirtschaftlicher Betriebe habe die Regierung eine hohe Bedeutung beigemessen, hieß es letzte Woche von der Pressestelle. Auf diese Weise kann laut der Regierung von Unterfranken einerseits für einen mittel- bis langfristigen Zeitraum im Raum Schweinfurt die Versorgung mit Sand-und Kies gesichert, auf der anderen Seite der Verlust von fruchtbarer Anbaufläche gegenüber dem beantragten Vorhaben erheblich reduziert werden. Entscheidend aus raumordnerischer Sicht bleibe dabei, dass auch der Großteil des verbleibenden Abbaubereiches mit rund 32 Hektar wiederverfüllt werde, um den landwirtschaftlichen und siedlungsstrukturellen Belangen der Gemeinde Grafenrheinfeld Rechnung zu tragen. Auf einer Fläche von rund zwölf Hektar könne, wie auch ursprünglich beantragt, nach dem Sandabbau ein See bestehen bleiben.