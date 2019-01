Grafenrheinfeld: Bund haftet für Atommüllzwischenlager

Für den Betrieb der Zwischenlager ist nun die "Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung" (BGZ) mit Sitz in Essen verantwortlich. Das Bundeskabinett hatte bereits im Oktober 2016 den Gesetzentwurf zur "Umsetzung der Empfehlung der Kommission zur Überprüfung der Finanzierung des Kernausstieges" ausgearbeitet. Vom Bundesumweltministerium hieß es dazu wörtlich: "Gegen Zahlung eines Risikoaufschlags werden die Energieversorgungsunternehmen von den Kosten der Zwischen- und Endlagerung enthaftet." Im Juli 2017 hatten die Kernkraftwerksbetreiber insgesamt 24,1 Milliarden Euro in die öffentlich-rechtliche Stiftung "Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung" für die Zwischen- und Endlagerung eingezahlt.

Kernkraftwerk Grafenreinfeld bis 3035 komplett abgerissen

Für Stilllegung und Rückbau der Kernkraftwerke sowie Verpackung des radioaktiven Abfalls sollen die Energieversorger weiter verantwortlich bleiben. Bis ins Jahr 2033 wird das Kernkraftwerkwerk Grafenrheinfeld mit seiner Reaktorkuppel und den beiden jeweils 143 Meter hohen Kühltürmen weithin sichtbar bleiben. Nach Abbau aller Anlagen im Inneren sollen die Gebäude mit Ausnahme des Atommüllzwischenlagers bis 2035 komplett abgerissen werden. Das Kernkraftwerk ging Ende Juni 2015 nach 33 Betriebsjahren vom Netz.

Atommüllzwischenlager bleibt bis 2046 in Grafenrheinfeld

Das Atommüllzwischenlager für die abgebrannten Brennelemente am KKW Grafenrheinfeld wird am Standort bleiben. Es hat eine Betriebsgenehmigung bis 2046. Im Augenblick lagern noch 426 abgebrannte Brennelemente im sogenannten Nasslager innerhalb des Kernkraftwerks Grafenrheinfeld. Unter Wasser werden die letzten genutzten Brennelemente noch gekühlt. Diese letzten Brennelemente sollen bis 2020 in Castoren verpackt und dann in das Zwischenlager gebracht werden. Dort werden nach Abschluss dieser Arbeiten dann 54 Castoren stehen.