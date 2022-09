Grafenauer stirbt nach Stromschlag am Bahnhof Schärding

Ein 19 Jahre alter Mann aus Grafenau (Lkr. Freyung-Grafenau) ist am Sonntag nach einem Stromschlag am Bahnhof in Schärding in Oberösterreich an den Folgen seiner schweren Verletzungen gestorben. Das sagte eine Sprecherin der Landespolizeidirektion Oberösterreich dem BR.

In Hochspannungsleitung geraten

Der 19-Jährige sei am Samstag gegen 5.30 Uhr im Bereich des Bahnhofs auf ein abgestelltes Triebfahrzeug geklettert. Dabei sei er vermutlich in die Hochspannungsleitung geraten. Ein Zeuge hörte einen lauten Knall und sah einen Lichtkegel. Er verständigte sofort die Rettungskräfte.

Polizisten fanden den Mann mit schwersten Verbrennungen auf dem Triebwagen und veranlassten sofort die Stromabschaltung in diesem Bereich. Die Feuerwehr konnte den jungen Mann vom Waggon holen, ein Notarzt versorgte den Schwerverletzten.

In Spezialklinik nach Wien geflogen

Auf dem Triebfahrzeug konnte die Geldbörse des 19-Jährigen gefunden werden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik in Wien geflogen. Am Sonntag ist er aufgrund seiner Verletzungen gestorben.