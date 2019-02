Gräfenbergbahn: Über 5.600 Unterschriften für Petition

Über 5.600 Menschen haben eine Petition für die Generalsanierung der störungsanfälligen Gräfenbergbahn unterzeichnet. Darin wird unter anderem gefordert, die Mängel an der Bahn zügig zu beseitigen. Innerhalb der kommenden zwei Jahre sollen etwa die Schäden an der Strecke behoben werden, zudem soll die Stellwerkstechnik erneuert werden.

Mehr Haltepunkte, kürzere Fahrtzeiten

Mittelfristig soll die Bahn elektrifiziert und ausgebaut werden, so die Petition. Die Gräfenbergbahn könne so schneller fahren und mehr Haltepunkte bekommen. Außerdem solle sie über die bestehende Ringbahn um Nürnberg in Richtung Fürth angebunden und damit enger mit dem städtischen Nahverkehr verknüpft werden.

Petition in München übergeben

Die Petition wurde nun von ihrem Initiator, dem Gräfenberger Stadtrat Matthias Striebich (Grüne), und dem Bürgermeister von Gräfenberg Hans-Jürgen Nekolla (SPD) im Münchner Landtag übergeben. Unter anderem nahmen die SPD-Landtagsabgeordneten Arif Taşdelen und Alexandra Hiersemann (beide SPD) die Petition entgegen.

Landtags-SPD unterstützt Forderungen

Die SPD habe die Modernisierung und Elektrifizierung der Gräfenbergbahn bereits mehrfach gefordert, teilte Arif Tasdelen mit. Passiert sei bisher aber nichts. Die Abgeordneten wiederholten deshalb die Forderung nach einem neuen Stellwerk in Heroldsberg für die Gräfenbergbahn.