Die Streckensperrung beginnt um 23:35 Uhr und endet am 20. Oktober um 7.30 Uhr. Damit vor allem Schülerinnen und Schüler sicher in die ersatzweise fahrenden Busse einsteigen können, wird in Kalchreuth die Haltestelle für den Schienenersatzverkehr verlegt. Sie liegt dann am Kalchreuther Bahnhof. Die Haltestelle Kalchreuth/Abzweigung Großgeschaidt entfällt während des Schienenersatzverkehrs.