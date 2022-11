Gräber für Wohnungslose: Ein Ort, an dem keiner vergessen wird

Wenn wohnungslose Menschen in München sterben, können sie künftig auf dem Friedhof am Perlacher Forst bestattet werden. Das Gräberfeld für Wohnungslose, das am vergangenen Freitag eingeweiht wurde, geht auf eine Initiative des Katholischen Männerfürsorgevereins und des Erzbistums München und Freising mit Unterstützung der Landeshauptstadt München zurück. Es ist ein gemeinsamer Erinnerungsort, an dem keiner vergessen werden soll.

In der Mitte des Friedhofs am Perlacher Forst

Im Psalm 13 heißt es: "Denn wir haben hier keine bleibende Stadt". Diese Worte stehen auf der sandsteinfarbenen Stele im Zentrum des neuen Gräberfeldes für Wohnungslose. Mitten im Friedhof am Perlacher Forst unter alten Bäumen ist es von Hecken begrenzt und mit frisch angelegten Blumenbeeten gestaltet. Peter Lippert von den Städtischen Friedhöfen München: "So bekommen jetzt Menschen, die zu Lebzeiten außerhalb der Gesellschaft gelebt haben, einen Platz. Man kriegt letztendlich ein Gesicht nach dem Tod, und das ist das Wichtigste." Die Stele sei aus dem Fundus des städtischen Friedhofs, und den Psalm habe der Männerfürsorgeverein ausgesucht.

Zwölf Grabplätze für wohnungslose Münchner

Für zwölf Grabplätze hat der Katholische Männerfürsorgeverein das Nutzungsrecht reserviert, aus der Überzeugung heraus, dass jeder Mensch eine letzte würdige Ruhestätte verdient habe, sagt Thomas Allgäuer vom Katholischen Männerfürsorgeverein: "Vom Ende her zeigt sich auch, wie man mit Menschen im Alltag umgeht, und das ist für mich auch ein Zeichen der Wertschätzung. Menschen, die kein Obdach haben, finden hier am Ende ein würdevolles Zuhause."

Ein würdevolles Zuhause, in Gemeinschaft, wenigstens nach dem Tod. Bisher wurden die Wohnungslosen auf irgendeinem der 26 Münchner Friedhöfe bestattet. Dort eben, wo gerade ein Platz, ein Grab frei war. Jetzt gibt es einen zentralen Gedenkort, der auch auffindbar ist für alle, die an die Verstorbenen denken wollen, wie zum Beispiel andere Wohnungslose, Freunde und Bekannte aus den Wohnheimen der Männerfürsorge wie Johann Schwinggenschlögler und Jürgen Heller: "Ich finde das gut, dass das gemacht worden ist, dann müssen wir nicht mehr zum Nordfriedhof und dann zum Ostfriedhof. Dann fahren wir einfach zum Perlacher Forst. Wenn ein Bekannter aus dem Heim begraben wird, dann kann man schon mal kommen."

Ein Ort der Erinnerung und der Gespräche

Nicht nur an Allerheiligen und Allerseelen will Thomas Allgäuer, Leiter des Wohnungslosenheims an der Waakirchnerstraße, mit den Bewohnern seines Heimes hierher kommen, sondern auch unterm Jahr. Das Gräberfeld soll ein Ort der Erinnerung an die Verstorbenen sein, aber auch ein Ort für Gespräche übers Leben. Zwei Parkbänke laden zum Verweilen ein. "Das sind Menschen, die viele Baustellen in ihrem Leben haben. Hier eine Versöhnung herzustellen, dass heil wird, was im Leben nicht geklappt hat", sagt Allgäuer.

Das Gräberfeld ist für die Verstorbenen aus den katholischen Einrichtungen der Männerfürsorge gedacht – egal welcher Konfession. Es ist ein Angebot. Es gibt keine Pflicht, sich hier begraben zu lassen. Zehn bis 15 Wohnungslose sterben durchschnittlich pro Jahr in den Einrichtungen der Münchner Männerfürsorge. Vorbild für das Projekt ist Oberschleißheim. Dort gibt es schon länger ein gemeinsames Gräberfeld für Wohnungslose.