Grabungen zu Regensburgs jüdischem Viertel: Aufarbeitung läuft

Mehr als 20 Jahre nach ihrem Fund werden die Ausgrabungen zum mittelalterlichen jüdischen Viertel am Regensburger Neupfarrplatz jetzt wissenschaftlich aufgearbeitet. Studierende der Ludwig-Maximilians-Universität München befassen sich in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege mit dem archäologischen Fund, der in den 1990er Jahren großes Aufsehen erregt hatte.

Funde auf 3.000 Quadratmetern

Bei der Neugestaltung des Neupfarrplatzes 1995 fand man die Überreste eines mittelalterlichen jüdischen Viertels. Auf mehr als 3.000 Quadratmetern Fläche wurden in den Jahren 1995 bis 1998 etwa 40 Gebäudeumrisse mit ihren Kelleranlagen freigelegt. Sie zeugen vom blühenden jüdischen Leben in der mittelalterlichen Stadt. Leider seien bislang nur Vorberichte zu den wichtigsten Ausgrabungen publiziert worden, erklärte Bernd Päffgen von der Ludwig-Maximilians-Universität. Ein Konzept zur Aufarbeitung des gesamten Fundes gebe es bislang nicht.

Gefördert wird die Aufarbeitung der Ausgrabungen von der Stadt Regensburg und der Deutschen Forschungsgemeinschaft, wie die Beteiligten am Donnerstag mitteilten. Teile des ausgegrabenen jüdischen Stadtviertels sind in einem Dokumentationszentrum am Neupfarrplatz zu sehen.

Neben Köln einzigartiges mittelalterliches "Judenviertel" in Mitteleuropa

Silvia Codreanu-Windauer war vor 20 Jahren Leiterin der Ausgrabungen. Als Leiterin des Landesamts für Denkmalpflege erklärte sie jetzt, dass das Regensburger Viertel neben dem Kölner eines der wichtigsten mittelalterlichen Judenviertel in ganz Mitteleuropa gewesen sei. Weder Prag noch Wien hätten Viertel von dieser historischen Bedeutung gehabt. Nun sei es an der Zeit, das wissenschaftliche Material zusammenzufassen und aufzuarbeiten. "Das sind wir dieser Geschichte schuldig", sagte Condreanu-Windauer.

Vor 500 Jahren: Zerstörung der jüdischen Gemeinde

Die jüdische Gemeinde in Regensburg gab es seit dem 10. Jahrhundert. Vor 500 Jahren, am 21. Februar 1519, beschloss der Regensburger Rat die Vertreibung der Juden. Innerhalb weniger Tage wurde das jüdische Viertel geräumt und zerstört. Mehrere Hundert jüdische Frauen, Männer und Kinder wurden vertrieben.

Als Erinnerungsort fungiert bis heute ein Bodenrelief, das der israelische Künstler Dani Karavan im Jahr 2005 auf dem Neupfarrplatz schuf. Das "document Neupfarrplatz" macht Teile der Grabungen begehbar. Insgesamt seien die Fundmengen so enorm, dass sie nicht allein in Regensburg ausgewertet werden könnten, erklärte Andreas Boos von den Museen der Stadt Regensburg. Denn es gebe 400 Kartons mit Keramik-, Metall- und Glasscherben. Berühmtester Fund sei ein Goldschatz aus Böhmen gewesen, der aus dem Jahr 1388 stammt.