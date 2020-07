Grabungen in Schweinfurt: 7.000 Jahre alte Fundstücke entdeckt

Wie haben sie gelebt, die ersten Siedler in Schweinfurt? Auf diese Frage könnten Experten nun eine Antwort finden – oder sind einer Antwort zumindest ein paar Schritte näher. In einer Baugrube in der Mainberger Straße wurden alte Siedlungsreste oder historische Werkzeuge gefunden. Die genauen Ergebnisse der Grabungen stellen Schweinfurts Oberbürgermeister Sebastian Remelé und Baureferent Ralf Brettin nun vor.

Archäologische Funde bis zu 7.000 Jahre alt

In der Baugrube eines geplanten Parkhauses haben Archäologen beispielsweise Siedlungsreste gefunden. Diese sollen aus der Zeit von etwa 5.000 vor Christus und aus der Zeit zwischen 800 und 1.250 nach Christus stammen. Die ältesten Fundstücke sind also bis zu 7.000 Jahre alt.

Rückschlüsse auf frühere Siedler in Schweinfurt

Wie Grabungsleiter Frank Feuerhahn im BR-Interview sagte, wurden bei den Funden aus der Zeit zwischen 600 und 1.200 nach Christus unter anderem eine Gürtelschnalle und ein Reitersporn entdeckt. Bei den Funden der vermutlich ersten sesshaften Bauern und Viehzüchter aus der Zeit der sogenannten Linearbandkeramik kamen unter anderem Feuersteine, Steinmesser, Keramikscherben und Knochen in der Erde zum Vorschein. Erste Siedler nutzten laut Feuerhahn gerne hellbraunen Lössboden, weil der für den Ackerbau besonders fruchtbar gewesen ist.

Gebäudeteile aus dem Mittelalter erhalten

Aus dem frühen und hohe Mittelalter, etwa 800 bis 1.250 nach Christus, stammen vor allem sogenannte Grubenhäuser und die Keller. Erhalten haben sich jedoch nur die in den Erdboden eingetieften Gebäudeteile, also neben den Kellern beispielsweise Gruben, in denen die tragenden Holzpfosten der Häuser eingegraben waren. Die "ersten Schweinfurter" siedelten bis zum Mittelalter offenbar vor allem östlich der heutigen Altstadt entlang des Mains bis zur Peterstirn.

Parkhaus in der Mainberger Straße für acht Millionen Euro

Die historischen Funde wurden in einer Baugrube in der Mainberger Straße entdeckt. Wenn die Siedlungsreste gesichert sind, soll dort ein Parkhaus mit bis zu 356 Stellplätzen entstehen. Die Kosten für das Parkhaus betragen rund acht Millionen Euro.