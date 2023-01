Grabung: Älteste Bierkrüge Bayerns in Rottal-Inn gefunden

Während einer ehrenamtlich durchgeführten Ausgrabung von 2019 bis 2021 wurde in Peterskirchen im Landkreis Rottal-Inn ein Töpferofen gefunden. Er stammt wohl von einer vor 1746 aus dem Westerwald eingewanderten Kannenbäckerfamilie.

Archäologische Funde wertvoll für Forschung

Neben Werkstattabfällen fand man die ältesten in Altbayern hergestellten steinernen Bierkrüge, heißt es aus dem Landratsamt Rottal-Inn. Die Grabungen durchgeführt hat der Förderkreis Niederbayerisches Archäologiemuseum.

Die Westerwälder Kannenbäckerkolonie in Peterskirchen war mehr als ein halbes Jahrhundert die einzige ihrer Art in Altbayern um die Zeit. Ihre Geschichte und Produkte waren bislang nur durch Einzelobjekte aus der Spätzeit bekannt. Die jetzigen Funde seien daher für Wirtschaftsgeschichte, Volkskunde und Steinzeugforschung von hohem Wert, heißt es aus dem Landratsamt.

Steinkrüge in einer Ausstellung zu sehen

Noch bis 5. März sind die steinernen Zeitzeugen in einer Sonderausstellung zu sehen: Teil 1 im Kastenhof in Landau an der Isar, Teil 2 im Museum Dingolfing. Demnächst möchte man die Ausstellung auch am Fundort in Peterskirchen zeigen.

Die Töpferregion "Kannenbäckerland" im südwestlichen Westerwald erhielt diese Bezeichnung schon im späten 18. Jahrhundert. Der Name rührt von den Haupterzeugnissen dieser Gegend her, den Kannen und Krügen aus weißem, grau-blauem oder braunem salzglasierten Steinzeug.