GPS-Module für mehr als 100.000 Euro aus Traktoren gestohlen

Die moderne Technik ist längst fester Bestandteil der Landwirtschaft, so auch GPS-Systeme. Landwirte nutzten dieses globale Satellitensystem zur Bestimmung von Standorten, um ihre Felder genauer und effektiver zu bearbeiten. Und auf genau solche hochwertigen GPS-Geräte hatten es in der Nacht zum Sonntag auch Diebe im Nürnberger Knoblauchsland abgesehen. Aus geparkten Traktoren stahlen sie mehrere GPS-Module im Wert von mehr als 100.000 Euro.

In Lagehallen aus Traktoren gestohlen

Den Angaben der Polizei zufolge, müssten die Täter in der Nacht zum Sonntag in zwei Lagerhallen von Landwirtschaftsbetrieben im Norden Nürnbergs eingedrungen sein und die Geräte geklaut haben. In einem Fall sollen sich die Täter im Zeitraum von 20.00 Uhr bis 10.15 Uhr Zugang zu einer Lagerhalle in der Sacker Straße verschafft haben. Dort bauten sie aus den abgestellten Traktoren die GPS-Module aus.

Im zweiten Fall seien die Unbekannten in den Sonntagmorgenstunden (03.30 Uhr - 04.20 Uhr) in eine Halle im Boxbergweg eingebrochen. Auch dort entwendeten sie mehrere hochwertige GPS-Bauteile aus den abgestellten Traktoren.

Polizei prüft Zusammenhang der Einbrüche

In beiden Fällen handelte es sich um Traktormodelle eines Herstellers, so ein Polizeisprecher auf BR-Nachfrage. Es habe mehrere Fälle in der letzten Zeit gegeben, bei denen die hochwertigen GPS-Geräte aus Traktoren gestohlen wurden und die Polizei prüfe inwieweit ein Zusammenhang zwischen den Fällen bestehe und ob es sich um eine spezialisierte Bande handeln könnte. Dies sei auch Gegenstand der Ermittlungen derzeit.

Einbruchsserie auch in Nordschwaben

Erst Ende Februar wurden in den Landkreisen Donau-Ries, Dillingen und im mittelfränkischen Treuchtlingen ähnliche Fälle angezeigt. Das Hauptaugenmerk der Täter habe dabei auf mobilen hochwertigen GPS-Geräten gelegen, die in modernen Zugmaschinen genutzt werden. Insbesondere Sender des Herstellers "John Deere" seien gestohlen worden. Seit Anfang des Jahres gäbe es eine signifikante Häufung an Fällen, bestätigt auch ein Polizeisprecher der Polizeidirektion Mittelfranken die Nachfrage des BR. Allein seit Mitte Februar seien allein in Mittelfranken sieben Fälle mit 19 Traktoren und einem Mähdrescher gemeldet worden.