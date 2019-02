"Gottschalk liest?" in Augsburg: Karten zu gewinnen

"Gottschalk liest?" – diese Frage ist der Titel der neuen Büchersendung im BR-Fernsehen. Die Antwort des Moderators Thomas Gottschalk: ein klares 'Ja'. "Zum Lesen haben die meisten heute eine App – ich habe zumindest drei Semester Germanistik", witzelt der Entertainer. Er hat auch die Idee zu der neuen Sendung geliefert.

Gottschalks Büchersendung aus Augsburg

In der ersten Folge hat Gottschalk die Autorinnen und Autoren Vea Kaiser, Sarah Kuttner und Ferdinand von Schirach zu Gast – außerdem den Fotografen Daniel Biskup. Gottschalk wird mit ihnen über ihre Werke und andere Kulturthemen sprechen. Aufgezeichnet wird die Sendung am 06. März 2019 in Augsburg. Im BR Fernsehen wird sie dann am 19. März um 22 Uhr zu sehen sein.

BR-Studio Schwaben verlost Karten

Karten für die Aufzeichnung gibt es nicht im Vorverkauf oder an der Abendkasse. Wollen Sie dabei sein bei der Aufzeichnung in Augsburg? Dann bewerben Sie sich beim BR-Studio Schwaben. Wir verlosen zwei mal zehn Karten für den 6. März. Senden Sie uns eine E-Mail an online.schwaben@br.de – und bitte vergessen Sie nicht, uns Ihren Namen und Ihre Telefonnummer mitzuteilen. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt.