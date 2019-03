"Gottschalk liest?" - Auftakt aus Augsburg heute im BR-Fernsehen

Mit Spannung wird erwartet, wie sich der Entertainer auf der eher auch ernsthafteren Ebene der Literatur und im Umgang mit den Schriftstellern bewährt. Denn die vier Autorinnen und Autoren auf der Bühne behandeln durchaus auch existentielle Themen.

Der Entertainer und die große Literatur

So handelt Sarah Kuttners Roman "Kurt" von einem Kind, das stirbt. Mit Ferdinand von Schirach spricht mit Gottschalk über sein Buch "Kaffee und Zigaretten", die Österreicherin Vea Kaiser über ihren Roman "Rückwärtswalzer". Auf der Couch ist auch Daniel Biskup - der Augsburger Fotograf hat den Bildband “Wendejahre” mitgebracht. Es sind alles Bücher, die nicht nur heitere Themen behandeln.

"Literatur muss verkauft werden"

Gottschalk selbst sagt, er habe Respekt vor der Idee, sich als Freund des Lesens zu outen. Und mit dem, was er gelesen habe, nun vor ein Publikum zu treten. Autor Daniel Biskup findet das aber nur logisch. Gottschalk sei ein bisschen wie der große Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki. Er komme von der Unterhaltung und Literatur müsse verkauft werden. Das habe Reich-Ranicki gemacht, und daher glaube er, dass Gottschalk ein guter Nachfolger für ihn ist.

Kein Literatur-Papst, eher Literatur-Kaplan

Gottschalk dagegen sieht sich nicht als "Literatur-Papst", sondern eher als "Literatur-Kaplan". Seine Liebe zu Büchern sei ungebrochen, und die wolle er nun mit seinen Zuschauern teilen. Über 200 Gäste kamen zur Aufzeichnung ins denkmalgeschützte Kurhaustheater im Augsburger Stadtteil Göggingen.

Gottschalk will Neues ausprobieren - die Quote ist ihm egal

Die Sendung "Gottschalk liest"” ist für den 68-Jährigen etwas völlig Neues. Thomas Gottschalk fing beim Bayerischen Rundfunk seine Karriere an. Mit "Wetten, dass..." wurde er einem Millionenpublikum bekannt. Doch die Quote ist ihm mittlerweile egal, sagt er im Vorfeld. Er will einfach neue Dinge ausprobieren.

"Gottschalk liest?" - jetzt vier Mal im Jahr

Wie ihm das bei der ersten Literatursendung seiner Karriere gelungen ist, das sehen Sie heute Abend (19.03.) um 22 Uhr im BR Fernsehen. Vier Mal im Jahr wird Gottschalk künftig mit Gästen aus unterschiedlichen bayerischen Regionen über deren Neuerscheinungen und andere Kulturthemen reden.