Gottesdienste per Video: Pfarrehepaar sendet weiter auf YouTube

"Stau" bei Taufen und Hochzeiten in Offenhausen

Gerade jetzt sei die Arbeitsbelastung für die Pfarrer enorm. Denn die Menschen würden im Moment viele ausgefallene Feiern nachholen wollen, berichtet das Ehepaar Hoepfner. So gibt es in Offenhausen einen regelrechten "Stau" von Taufen und Hochzeiten. Aber die beiden versuchen trotzdem, zu ermöglichen, was geht.

„Wir haben in den letzten Wochen eineinhalb Jahre nachgeholt. Wir haben 17 Taufen, die Termine sind bis in den Herbst hinein ausgebucht. Auch bei den Trauungen machen wir vieles möglich. Wenn die Gastwirtschaft Zeit hat, versuchen wir natürlich auch, dass es nicht am Pfarrer liegt, dass die Trauung nicht stattfinden kann.“ Ann-Sophie Hoepfner, Pfarrerin von Offenhausen

Neues Großprojekt: Kirchhof soll umgestaltet werden

Ein neues Großprojekt steht auch schon an. Der Kirchhof soll saniert und umgestaltet werden. Die Mauer der alten Wehrkirche muss ausgebessert werden. Dabei sollen Sitzgelegenheiten und mehr Aufenthaltsqualität im Pfarrhof entstehen. Denn auch in Zukunft werden vielleicht immer wieder Veranstaltungen im Freien stattfinden. Auch dafür hat das Pfarrerspaar ein Video produziert, dass eine Spendenaktion bewirbt. Für das Projekt haben sie extra ein eigenes Bier brauen lassen, die sogenannte Kirchhof-Halbe. Bisher ist den Hoepfners der Mut, immer wieder neue Ideen umzusetzen, nicht abhandengekommen.

Enorme Arbeitsbelastung – Pfarrberuf bleibt aber "der schönste der Welt"

Die beiden Pfarrer merken aber, dass ihnen die Coronazeit viel abverlangt hat. Die Videos produzieren sie mittlerweile zusätzlich zu ihren normalen Aufgaben, die weitgehend zurückgekehrt sind. Pfarrer Martin Hoepfner arbeitet zusätzlich als Notfall-Seelsorger, in den vergangenen sechs Wochen hatte er keinen einzigen freien Tag. Für den Herbst hofft er, "dass es endlich wieder einen Rhythmus gibt, in den man reinfinden kann und wo auch wieder genug Zeit bleibt, um für sich selber und seine Arbeit Kraft zu tanken.“ Denn trotz Corona bleibt für sie der Pfarrberuf der schönste Beruf der Welt.