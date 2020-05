Gottesdienste im Erzbistum Bamberg wieder ab 10. Mai möglich

Im Erzbistum Bamberg wird es schon bald wieder öffentliche Gottesdienste geben. Hier sollen ab dem 10. Mai (einschließlich der Vorabendmesse) wieder Messen samt Eucharistiefeier und Kommunionspendung stattfinden, teilt das Bistum Bamberg mit.

Gottesdienste mit Sicherheitsabstand in Bamberg

Generalvikar Georg Kestel rief alle Pfarrgemeinden und pastoralen Teams zur strikten Einhaltung der Vorgaben auf, insbesondere auch beim Austeilen und Empfangen der Kommunion, so heißt es in einer Pressemitteilung des Bistums Bamberg. Laut Infektionsschutzgesetz, das die bayerischen Erzdiözesen mit der Bayerischen Staatsregierung abgestimmt haben, soll in den Kirchen unter anderem zwei Meter Abstand zwischen zwei Personen gehalten werden, Familienmitglieder sind ausgenommen. Die Besucher müssen Mund-Nase Schutzmasken tragen und die Länge des Gottesdienstes ist auf eine Stunde begrenzt.

Besondere Sorgfalt bei der Kommunionspende

Auch die Spende der Kommunion ist demnach geregelt: "Der Priester (Diakon/Kommunionhelfer) desinfiziert sich die Hände und legt Mund-Nase- Bedeckung und Handschuhe an. Erst dann deckt er das Gefäß mit der Heiligen Kommunion für die Gemeinde ab und geht zum Ort der Kommunionspendung", so heißt es im Schutzkonzept. Der Priester reicht unter größtmöglichem Abstand die Kommunion in die ausgestreckte Hand des Gläubigen weiter, so ist es im Schutzkonzept vorgesehen. Eine Mundkommunion findet nicht statt.

Gottesdienst-Termine stehen noch nicht fest

Mit der Frist bis 10. Mai bekommen die Gemeinden Zeit, sich auf die Auflagen des Schutzkonzeptes vorzubereiten, so das Erzbistum weiter. In welchen Kirchen zu welchen Zeiten Gottesdienste gefeiert werden können, das sollen die Pastoralteams in den nächsten Tagen erarbeiten. Beerdigungen sind nach staatlichen Vorgaben nach wie vor nur im engsten Familienkreis mit maximal 15 Personen erlaubt. Bei Gottesdiensten im Freien sind maximal 50 Personen zulässig. Proben von Kirchenchören und Instrumentalgruppen finden bis auf Weiteres nicht statt.

Livestream aus dem Bamberger Dom geht weiter

Per Facebook-Videostream gibt es auch weiterhin täglich die heilige Messe aus der Nagelkapelle des Bamberger Doms mit Erzbischof Ludwig Schick oder einem Mitglied des Domkapitels. Der Stream läuft auf der Facebook-Seite des Bamberger Doms. Die heilige Messe findet werktags um 8 Uhr und sonntags um 9.30 Uhr statt.