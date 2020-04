27.04.2020, 19:22 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Gottesdienst per Drive-In

Die Kontakteinschränkungen zwingen die Kirchen zum Umdenken. Erst ab 4. Mai dürfen Gottesdienste wieder in Kirchen abgehalten werden. Einige Pfarrer bieten deshalb Online-Gottesdienste an. Andere haben Ideen, die an ein Autokino erinnern.