Gottesdienst im Wohnzimmer: Bayreuther Pfarrer verlost sich

Der Bayreuther Pfarrer Hannes Schott will gezielt Leute in die Kirche bringen, die selbst nicht mehr gehen. Und das mit einer Verlosung eines Gottesdienstes im eigenen Wohnzimmer. "Wenn der Prophet nicht zum Berg geht, dann geht eben der Berg zum Propheten und deshalb geht der Pfarrer jetzt zu den Leuten, die nicht in den Gottesdienst gehen und kommt zu ihnen ins Wohnzimmer," so Pfarrer Hannes Schott im BR-Gespräch. Bisher haben sich rund 40 Interessierte beworben.

Auslosung am Freitag

Bis Freitag kann man sich noch auf der Facebook-Seite des Pfarrers bewerben – oder ihn auch auf anderem Weg kontaktieren. Dann werden insgesamt drei Gottesdienste verlost. Einzige Voraussetzung: Die Bewerbung sollte aus Bayreuth und Umgebung kommen.

"Ich komme im Talar und ziehe auch die Socken aus, wenn das gewünscht wird." Pfarrer Hannes Schott