Gottesanbeterin am Untermain – ein "Alien" wird heimisch

Mit den großen Facettenaugen, den langen Fühlern und den eigenartigen Fangbeinen sieht sie ein bisschen aus wie ein außerirdisches Wesen: die Europäische Gottesanbeterin (Mantis religiosa). Sie steht im Mittelpunkt einer gemeinsamen Mitmach-Aktion des Landesbunds für Vogelschutz und des Bund Naturschutz am Untermain, die am Donnerstagabend (14. Juli) in Hobbach (Lkr. Miltenberg) begonnen hat. Die Naturschützer rufen die Bevölkerung auf, Beobachtungen zu melden und Fotos zu schicken.

Untermain als Eingangstor für bizarre Insekten

"Unsere Region ist aufgrund seiner klimatischen Bedingungen prädestiniert und gilt als ein bayerisches Eingangstor für diese bizarre Insektenart", sagt Thomas Staab vom LBV in Kleinostheim (Lkr. Aschaffenburg). Hier sei es im Schnitt immer ein bis zwei Grad wärmer als im Rest des Freistaats. Bauhofmitarbeiter haben ihm bereits vor zwei Jahren ein trächtiges Weibchen gebracht, welches sie mitten im Ort gefunden hatten. Vor Kurzem hat Biologe Michael Neumann ein weiteres Exemplar im Naturschutzgebiet Alzenauer Sande entdeckt. Auch für ihn ein deutliches Signal, dass die Klimaerwärmung mit schnellen Schritten voranschreitet.

Gottesanbeterin verbreitet sich wegen Klimawandel

Deshalb gibt es nun die gemeinsame Aktion der beiden Naturschutzverbände. "Neue Arten sind natürlich immer spektakulär und wir möchten den Menschen die Augen öffnen, was in der Natur so passiert. Gleichzeitig ist das natürlich auch alarmierend, wenn eine Art sich so schnell ausbreitet, innerhalb von zehn Jahren mehrere hundert Kilometer ihr Areal erweitert. Das ist nicht das, was man in der Natur normalerweise hat – das ist dem Klimawandel geschuldet", sagt Steffen Scharrer vom Bund Naturschutz zum Bayerischen Rundfunk. Die rasche Ausbreitung dieser wärmeliebenden Arten müsse uns zu denken geben. Wenn wir den Klimawandel schon nicht stoppen können, müssen wir ihn wenigstens verlangsamen, so das Credo der Naturschützer.

Ungefährlich für Menschen

Eine Gottesanbeterin lebt nur einen Sommer lang und pflanzt sich auch nur einmal fort. Mit fatalen Folgen für das Männchen – es wird häufig während oder nach der Paarung verspeist. Für uns Menschen ist sie gänzlich ungefährlich, lächelt Thomas Staab vom LBV: "Sie ernährt sich überwiegend von anderen Insekten, Grashüpfern, Schmetterlingen – sie ist gut getarnt und wendig, sehr schnell mit ihren Greifarmen. Für den Menschen ist sie überhaupt nicht gefährlich." Man könne sie getrost auf die Hand nehmen, insofern man sich traut. Sie sieht eben bizarr aus mit ihren großen Facettenaugen und ihren langen Greifarmen – wie ein Wesen von einem anderen Stern.