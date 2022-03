Google-Play: Telefonbetrüger mit kurioser Masche erfolgreich

Mit einer ungewöhnlichen Masche haben Betrüger am Donnerstagnachmittag mehr als 1.000 Euro von einem 23 Jahre alten Mann aus Altenkunstadt im Landkreis Lichtenfels erbeutet. Wie die Polizei mitteilt, habe der Mann einen Anruf von einem angeblichen internationalen Drogendezernat erhalten.

Betrüger gibt sich als Polizist aus

In englischer Sprache soll der angebliche Polizist dem 23-Jährigen dann vorgeworfen haben, 240.000 Euro von Mexiko aus nach Kolumbien überwiesen zu haben. Außerdem soll in Berlin eine Wohnung auf seinen Namen angemeldet sein, in der 200 Kilogramm Kokain gefunden worden. Nachdem der Mann alle Anschuldigungen abstritt, habe er einen weiteren Anruf mit der Ländervorwahl der Niederlande bekommen. Am Apparat sei eine Frau gewesen, die von den Anschuldigungen wusste und ihm helfen wollte.

Opfer soll Guthaben für Google-Play kaufen

Sie gaukelte ihm vor, dass sein Geld auf der Bank nicht sicher sei und überredete den Mann, Guthabenkarten für den App-Store "Google-Play" zu kaufen und ihr die Registriernummern der Karten telefonisch durchzugeben. Nachdem der 23-Jährige ihr dann Gutschriften im Wert von über 1.000 Euro übermittelte, soll er den Betrug erkannt haben. Die Polizei ermittelt und warnt die Bevölkerung vor dieser neuen Betrugsmasche.

Erst vor wenigen Tagen waren zwei Männer in Oberfranken ebenfalls Opfer einer neuen Betrugsmasche via Messengerdienst geworden. Einer von ihnen überwies den unbekannten Tätern offenbar mehr als 10.000 Euro.