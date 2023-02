Google oder öffentlicher Dienst? Staat sucht IT-Experten

Die Digitalisierung hat die Arbeitswelt verändert. In beinahe jedem Berufsfeld sind IT-Expertinnen und -Experten gefragt und gesucht. Auch Freistaat und Kommunen brauchen dringend Fachleute. Doch es gibt ein Problem, erklärt Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach (CSU). Die öffentliche Hand nämlich stehe "in Konkurrenz mit den Tech-Unternehmen, die natürlich ganz andere Gehälter aufrufen können".

IT beim Staat: mehr Sinnhaftigkeit als Geld

Wir punkten "mit dem Geld sicherlich nicht", aber "wir haben verlässliche Jobs mit großer Breite und viel Verantwortung", betont Gerlach. Und sie glaubt zu erkennen, dass gerade eine Generation auf den Arbeitsmarkt komme, die sich sehr viele Gedanken über die "Sinnhaftigkeit" im Job mache. Und da sei die öffentliche Hand als Arbeitgeber klar im Vorteil, davon ist die Digitalministerin überzeugt: "Wir arbeiten für um die 13 Millionen Bayerinnen und Bayern. Wir sorgen dafür, Bayern digitaler zu machen, wir haben eine gemeinsame Vision, und im Grunde genommen arbeitet jeder Mitarbeiter ein kleines Stück daran, Bayern besser zu machen - und das ist eine großartige Motivation."

Was suchen IT-Experten?

Auf Christian Ferstl aus Neumarkt in der Oberpfalz trifft das durchaus zu. Grundsätzlich jedenfalls, denn noch arbeitet der Wirtschaftsinformatiker für einen großen internationalen IT-Konzern. Bei einer klassischen Behörde, vermutet er, gebe es "sehr viel Potential, dass man hier was umsetzen kann. Viele Prozesse müssen jetzt digitalisiert werden, gerade im Hinblick auf den Fachkräftemangel, und da kann man sich als IT-ler schon austoben", so Ferstl.

Auch Bernhard Konrad ist in der IT tätig - bei einem "Global Player". Der Software-Entwickler aus München kann sich ebenfalls vorstellen, trotz schlechterer Bezahlung für das Gemeinwohl tätig zu sein. Schließlich gehe es da auch um kritische Infrastruktur, etwa um stabile Stromnetze. Auch könne er sich vorstellen, bei der Bahn mitzuhelfen, um das System zu optimieren und "flexibler und robuster zu sein bei Ausfällen" und um das Netz einfach weiter voranzubringen.

Kommunen können Geld drauflegen

Gar nicht mal so schlecht aufgestellt, sondern durchaus "konkurrenzfähig" im Wettstreit um die hellsten Computer-Köpfe sieht Saskia Lehmann-Horn die öffentliche Hand. Sie ist Hauptgeschäftsführerin der kommunalen Arbeitgeber in Bayern. Die Tätigkeit sei nicht nur sinnstiftend, es gebe auch andere Vorteile. Sie zählt Home Office, Wohnortnähe, flexible Arbeitszeitmodelle, eine betriebliche Altersversorgung, das Job-Ticket und eine gute Gesundheitsvorsorge auf.

Bernhard Konrad allerdings findet: Das haben die meisten anderen Arbeitgeber auch. Gerade Home Office und flexible Arbeitszeiten seien in Tech-Unternehmen mit internationaler Belegschaft Standard.

Saskia Lehmann-Horn findet aber, auch finanziell seien die Kommunen gar nicht mehr so unattraktiv. Denn dank flexibler Richtlinien könnten die Kommunen je nach Bedarf "bis zu tausend Euro oder in Kombination mit der Arbeitsmarktzulage insgesamt 1.600 bis 1.800 Euro drauflegen".

Der "verstaubte Ministeriumsladen" war einmal

Eigentlich dürfte einem Engagement von vielen ambitionierten IT-Experten und -Expertinnen dann doch kein Problem mehr sein. Der Neumarkter Christian Ferstl wäre durchaus aufgeschlossen. Etwa zehn Angebote im Monat bekommt er derzeit von IT-Firmen. Von einer Behörde war bislang noch keines dabei. Ob es an der Art der Akquise liegt? Digitalministerin Judith Gerlach glaubt das nicht: "Wir gehen raus, sind in Social Media aktiv" und man werbe auch damit, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein - und längst nicht mehr dem Vorurteil zu entsprechen, ein "verstaubter Ministeriumsladen" zu sein.