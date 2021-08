Gondelbahn: Teststrecke in Taufkirchen geplant

Fünf Meter oberhalb der Straße über den Verkehr hinweggleiten - in Taufkirchen könnte das bald Realität werden. Der Bauausschuss hat der Teststrecke für eine Gondelbahn einstimmig zugestimmt. Wenn es nach den Entwicklern der Firma "Ottobahn" geht, dann sollen die Bauarbeiten dafür schon dieses Jahr beginnen. Nur das Landratsamt des Landkreises München muss noch offiziell zustimmen.

Geplant ist die Teststrecke zwischen der A8 und der Ludwig-Bölkow-Allee in Taufkirchen im Süden von München. Auf etwa einem Kilometer sollen Interessierte schon nächstes Jahr eine Probefahrt mit den Gondeln machen können, so Geschäftsführer Marc Schindler. Anfragen gäbe es bereits reichlich - auch internationale, zum Beispiel von einem Bauentwickler aus Großbritannien oder aus dem Nahen Osten.

Kabinen laufen mit Ökostrom

Die Bahn ähnelt äußerlich einer Seilbahn, wird aber - ähnlich der Wuppertaler Schwebebahn - auf Ober-Schienen laufen und soll voll autonom fahren. Die Masten werden in 25 Metern Entfernung aufgestellt. Geplant ist, dass mit der Gondelbahn beispielsweise Straßen überbaut werden.

Deshalb werden die Kabinen auf mindestens fünf Metern Höhe durch die Luft schweben, damit auch Lkws noch darunter Platz haben. Es seien aber - je nach örtlicher Begebenheit - auch bis zu zehn Meter Höhe denkbar. Das System brauche laut Ottobahn wenig Energie und soll mit Strom aus erneuerbaren Energien betrieben werden.

Von Taufkirchen mit der Gondel bis nach München?

Taufkirchens Bürgermeister Ullrich Sander (parteilos) findet es fantastisch, dass sich so ein innovatives Projekt, das die Mobilität langfristig verändern könnte, gerade in seiner Gemeinde angesiedelt hat. Laut Sander sei auch die Begeisterung im Bauausschuss riesig gewesen.

Aktuell prüfe man, ob es nicht möglich wäre, später eine solche Gondelbahn von Taufkirchen bis zum Karl-Preis-Platz in München zu bauen. Zu realisieren sei das jedenfalls einfacher als eine U-Bahn - und auch schneller.

Ottobahn: Nur halb so teuer wie Tramstrecke

Kosten wird so eine Kabinenbahn laut Geschäftsführer Marc Schindler etwa fünf Millionen Euro pro Kilometer. Das seien etwa die Hälfte der Kosten für eine Straßenbahn und 10 Prozent der Kosten für eine U-Bahn.

Wenn es nach Marc Schindler geht, dann könnte eine solche Kabinenbahn später auch in Städte integriert werden. Es sei zum Beispiel denkbar, die Bahn in Häuserfronten zu integrieren oder eine Haltestelle direkt in einem Hotel in fünf Metern Höhe einzurichten.

Die erste Herausforderung sind nun aber die Teststrecke in Taufkirchen und die nächstes Jahr anstehenden Probefahrten, damit die Kabinenbahn auch offiziell zugelassen werden kann.