Golfplatz in Reit im Winkl: Abschlag nur für Österreicher

Die restlichen Löcher befinden sich auf deutschem Gebiet. Das rot-weiße Absperrband markiert die Ländergrenze, die niemand überqueren darf. Im Moment spielen sich auf dem Platz kuriose Szenen ab. Golfer, die sonst zusammenspielen, treffen sich am Absperrband zum Plaudern. Wer von deutscher Seite herkommend mit dem Auto am Clubhaus parken will, müsste über die Grenze nach Österreich fahren. Das ist aber verboten. Und wenn der Ball über das Absperrband fliegt, ist er verloren. Der Spieler muss sich dann einen Strafpunkt eintragen.

Ansteckungsrisiko auf Golfplatz eher gering