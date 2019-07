Golfer aus Franken einziger Deutscher bei den British Open

Die British Open sind eines von vier großen Major-Turnieren im Golfsport. Nur dem 21-jährigen Matthias Schmid aus Herzogenaurach sei es gelungen, sich für den Wettbewerb zu qualifizieren, teilte der Golfclub Herzogenaurach mit. Lediglich Profigolfer Martin Kaymer aus Düsseldorf habe noch eine Chance nachzurücken – aber nur, wenn ein anderer Spieler absagt. Somit wird der Franke Matthias Schmid bei dem Major-Turnier wohl als einziger die deutschen Farben hochhalten.

"Matti" geht ab Donnerstag an den Start

Gespielt wird ab morgen im Royal Portrush Golfclub in Irland. Matthias Schmid, der von seinen Teamkameraden "Matti" genannt wird, hat sich einiges vorgenommen. "Mein Spiel ist eigentlich immer gut, wenn ich viele Fairways und Grüns treffe und so oft wie möglich zum Birdie putte", so Schmid. Auftakt ist für ihn am Donnerstag (18.07.19) um 8.19 Uhr deutscher Zeit. Am Freitag (19.07.19) geht er um 13.20 Uhr an den Start.

Familie und Freunde unterstützen

Unterstützt wird der 21-Jährige von seinem Vater, der ihn als Caddie begleitet, seiner Mutter, seinem Bruder, seiner Tante und seinem Onkel sowie vielen Begleiter aus seinem Heimatclub in Herzogenaurach und vom Golfclub Schmidtmühlen (Lkr. Amberg-Sulzbach). Dort stand Matthias Schmid schon als kleiner Bub auf dem Golfplatz, weil sein Vater dort als Golflehrer arbeitete. Angefangen mit dem Golfspielen habe er mit drei oder vier Jahren, heißt es vom Golfclub Herzogenaurach. Etwa mit 15 Jahren habe er dann entschieden, dass er Golfprofi werden will.