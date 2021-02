Golfen verboten - nicht nur im Lockdown!

Er ist der Heimatplatz von Golflegende Bernhard Langer. Ohne Golfturniere ist der Golfplatz des GCA deshalb nicht vorstellbar. Doch genau die wären auch ohne den Einfluss der Corona-Pandemie derzeit nicht möglich. Denn zwei der insgesamt 18 Löcher des Platzes könnten derzeit nur mit Einschränkungen gespielt werden. Der Grund: Nach einem Besitzerwechsel hat der GCA das Pachtrecht für rund 15.000 Quadratmeter seines Platzes verloren. Bei insgesamt 60 Hektar ist das zwar eine relativ kleine Fläche, aber doch eine einschneidende.

Kaufpreis für den Golfclub indiskutabel

Derzeit laufen die Verhandlungen, doch die Fronten scheinen verhärtet. GCA-Präsident Klaus Leuthe bestätigt dem BR, dass man zwar mit der neuen Besitzerin über deren Makler im Austausch sei, es bisher aber nicht nach einer Einigung in dem Pachtstreit aussieht. Der angebotene Kaufpreis von 500.000 Euro sei jedenfalls „indiskutabel“ so Leuthe: „Die ganze Sache ist natürlich ärgerlich für uns als Club, aber wir sind nicht erpressbar und werden Grundstücksspekulationen keinen Vorschub leisten.“

Wenig Nutzungsmöglichkeiten für das Areal

Eine BR-Anfrage bei der neuen Besitzerin des Grundstücks wurde bisher nicht beantwortet, der von ihr beauftragte Makler in Wertingen möchte sich nicht weiter zum Sachverhalt äußern. Im Kern gehe es aber um ein Grundstück, das als so genannte „Erholungsfläche“ im Grundbuch eingetragen sei. Die Nutzung ist damit sehr stark eingeschränkt. Dies bestätigt auch Klaus Leuthe, der selbst im vergangenen Jahr die baulichen Einschränkungen im Naturpark Westliche Wälder erfahren musste, als der Club eine Flutlichtanlage auf der Driving Range installieren wollte. Nach teilweise massiven Protesten von Anwohnern und Naturschützern auch im eigenen Club wurde darauf letztlich verzichtet.

Lebhafte Diskussion bei der Mitgliederversammlung in Augsburg

Gestern Abend informierte der Präsident seine Mitglieder via Online-Meeting über den Stand der Dinge und stieß nach eigenen Angaben auf „großes Interesse“. In der Spitze über 160 der aktuell 950 Mitglieder hätten an der Diskussion teilgenommen, bei „normalen“ Mitgliederversammlungen würde hingegen nur die Hälfte nach Burgwalden, südlich von Augsburg kommen.

Laut Klaus Leuthe entwickelte sich eine lange und lebhafte Diskussion an deren Ende sich eine Mehrheit für weitere Gespräche mit der neuen Eigentümerin ausgesprochen hätte. Außerdem wurden acht verschiedene Varianten vorgestellt, wie der Golfplatz auch ohne die derzeit fehlenden 1,5 Hektar weiter auf allen 18 Bahnen bespielt werden könne.

Golfclub hofft auf Pachtverlängerung bis 2042

Bis zu einer Einigung wären die betreffenden Bahnen 13 und 14 auch nach Ende des Lockdowns nur eingeschränkt spielbar, hier müssten Aus- und Drop-Zonen sowie Betretungsverbote eigerichtet werden. Allerdings hofft man beim Golfclub Augsburg weiter auf eine Einigung, Klaus Leuthe strebt eine Pachtverlängerung „am besten bis 2042“ an. So lange gelte der Großteil der Pachtverträge des Clubs.

Ohne Einigung muss der Golf-Platz umgestaltet werden

Sollte sich aber letztlich keine Einigung im Pachtstreit ergeben, will Klaus Leuthe schon bald mit Golfplatz-Architekten, Bund Naturschutz und den Behörden in Verbindung treten und eine Umgestaltung der 1958 gegründeten Anlage in Angriff nehmen. Dann müsste einer der bekanntesten Golfplätze Deutschlands, der zum exklusiven Kreis der „Leading Golf Clubs of Germany“ zählt, mit viel Aufwand umgestaltet werden.